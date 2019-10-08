"Слуга народу" захотіла забрати газотранспортну систему у "Нафтогазу"

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про проведення анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Цей процес передбачає відокремлення від компанії газотранспортної системи.
Зокрема законопроєкт №2239 зареєстрував депутат від "Слуги народу" Андрій Жупанин, свідчить офіційний сайт парламенту.
Однак станом на вівторок, 8 жовтня, текст відповідного проєкту закону відсутній.
Анбандлінг НАК "Нафтогаз України" є частиною імплементації європейських правил ринку газу.
У ЄС постановили, що компанія, яка постачає газ не може відповідати за його транспортування.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про проведення анбандлінгу НАК "Нафтогаз України"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у команді президента Володимира Зеленського заявили, що великі державні компанії-монополісти потрібно розділяти і продавати по частинах.
НАК "Нафтогаз України" заявив, що "вбивство і розчленування" компанії не є найбільш вигідним варіантом для держави як власника.
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