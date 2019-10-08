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8 жовтня • оновлено в 13:21
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"Слуга народу" захотіла забрати газотранспортну систему у "Нафтогазу"

1.2т Читати матеріал російською

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про проведення анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Цей процес передбачає відокремлення від компанії газотранспортної системи.

Зокрема законопроєкт №2239 зареєстрував депутат від "Слуги народу" Андрій Жупанин, свідчить офіційний сайт парламенту.

Однак станом на вівторок, 8 жовтня, текст відповідного проєкту закону відсутній.

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Анбандлінг НАК "Нафтогаз України" є частиною імплементації європейських правил ринку газу.

У ЄС постановили, що компанія, яка постачає газ не може відповідати за його транспортування.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про проведення анбандлінгу НАК

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про проведення анбандлінгу НАК "Нафтогаз України"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у команді президента Володимира Зеленського заявили, що великі державні компанії-монополісти потрібно розділяти і продавати по частинах.

  • НАК "Нафтогаз України" заявив, що "вбивство і розчленування" компанії не є найбільш вигідним варіантом для держави як власника.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу НАК "Нафтогаз"
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