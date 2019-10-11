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11 жовтня • оновлено в 17:19
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"Слуга народу" захотіла заборонити продаж землі іноземцям

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Народні депутати від фракції "Слуга народу" запропонували до 2024 року не допускати іноземців до ринку землі.

Про це повідомили автори альтернативного законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначенняпід час брифінгу у Верховній Раді в п'ятницю, 11 жовтня.

Зокрема, пропонується заборонити купівлю права власності на відповідні ділянки юрособам, бенефіціарами яких є іноземці. Водночас передбачається введення додаткових обмежень, пов'язаних із накопиченням земель однією людиною або організацією.

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"На рівні області концентрація зменшена з 15% до 8%, на рівні ОТО є додаткове обмеження – не більше 35%", – підкреслив депутат від "Слуги народу" Микола Сольський.

Ініціатори додали, що під час розробки нового документа було враховано, що існує понад 1 300 підприємств, які вже займаються сільськогосподарським бізнесом.

Депутати від фракції "Слуга народу" запропонували не допускати іноземців до ринку землі до 2024 року

Депутати від фракції "Слуга народу" запропонували не допускати іноземців до ринку землі до 2024 року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни та юридичні особи України, територіальні громади й держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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Теми
Ринок землі в Україні Мораторій на продаж землі
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А что цеевропейцы славаукраине перестали писать? Слава закончилась?
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
яка бля"ь продаж землі? вони шо там вареників за 118грн обїлися?
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