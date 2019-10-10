"Понад 7 тонн продуктів": блогер розповів, як окупанти відбирають їжу у кримчан

В окупованому Криму "інспектори Россільгоспнагляду" відібрали у місцевих жителів понад 7 тонн продуктів.
"Окупанти відрапортували, що в цьому році відібрали у кримчан і їх родичів, які прямували з материкової України в Крим, понад 7 тонн продуктів тваринного походження, 211 голів тварин і птиці", – повідомив у Twitter блогер Кримський бандерівець.
"З Криму на материк російське л*йно ніхто не тягне", – резюмував він.
Окупанти відрапортували, що в цьому році відібрали у кримчан і їх родичів, які прямували з материкової України в Крим, "більше 7 тонн продуктів тваринного походження, 211 голів тварин і птиці" .З Криму на материк російське лайно ніхто не тягне https: // t.co/mH54Fh0Tye pic.twitter.com/0tWXF9Z9a0- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) October 9, 2019
В окупованому Криму "інспектори Россільгоспнагляду" відібрали у місцевих жителів більше 7 тонн продуктів
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.
Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".
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