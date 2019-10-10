Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 04:58
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Понад 7 тонн продуктів": блогер розповів, як окупанти відбирають їжу у кримчан

447 Читати матеріал російською

В окупованому Криму "інспектори Россільгоспнагляду" відібрали у місцевих жителів понад 7 тонн продуктів.

"Окупанти відрапортували, що в цьому році відібрали у кримчан і їх родичів, які прямували з материкової України в Крим, понад 7 тонн продуктів тваринного походження, 211 голів тварин і птиці", – повідомив у Twitter блогер Кримський бандерівець.

"З Криму на материк російське л*йно ніхто не тягне", – резюмував він.

Новини
Союзник Путіна почав підвозити продукти до Криму

В окупованому Криму "інспектори Россільгоспнагляду" відібрали у місцевих жителів більше 7 тонн продуктів

В окупованому Криму "інспектори Россільгоспнагляду" відібрали у місцевих жителів більше 7 тонн продуктів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
6
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Какой бред...Украинцы и в это фуфло верите...??Ну и...??За год..7 тонн...1/4 часть одной фуры???))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))А чо так мало?????????Почему не 100 фур????
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Малахoв Егор
Малахoв Егор
А у этого блохера еще и моск отобрали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel