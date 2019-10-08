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8 жовтня • оновлено в 13:41
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"Початок кінця": відомий інвестбанк напророкував долару самогубство

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Інвестиційний банк Saxo Bank назвав долар головним злочинцем у світовій фінансовій системі та напророкував самогубство американській валюті.

У доповіді, яка отримала назву "Долар-вбивця", відзначається негативна оцінка впливу доларової гегемонії на світову фінансову систему й економіку, повідомляють "РИА Новости".

Банк підкреслює, що світ підійшов до точки, в якій тільки девальвація американської валюти може трохи відтермінувати серйозну кризу планетарного масштабу.

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Наднизькі відсоткові ставки на глобальному рівні довели свою неефективність, і, щоб виграти час, Сполученим Штатам потрібно буде пожертвувати саме сильним доларом.

"Коли ця історія буде написана, 2019-й, найімовірніше, запам'ятається як початок кінця найбільшого монетарного експерименту за всю історію – це буде рік, що запустив глобальну рецесію, незважаючи на найнижчі номінальні та реальні процентні ставки в історії. Грошово-кредитна політика досягла кінця дуже довгого шляху, і цей кінець виявився невдалим", – підсумував головний економіст Saxo Bank Стін Якобсен.

Гегемонія американської валюти б'є по світовій фінансовій системі

Гегемонія американської валюти б'є по світовій фінансовій системі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Валютний ринок Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар курс валют
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
вот поэтому и идет война за ресурсы,ибо условное сало,это всегда сало..на сегодня самая обеспеченая промышленным и людским потенциалом валюта,это юань.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
все экономисты знают, что долларовой пирамиде будет конец, что это наепалово должно когда-нибудь закончится, только спорят о сроках...
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Тарас Бор
Тарас Бор
Шо доллару п*здец лично я слышу с начала девяностых.Но вечнозелёный негодяй и дальше продолжает "умирать".
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Zorg Jan Batist
Zorg Jan Batist
Мельничук Олександр, если доллар девальвирует, то остальные страны в течении месяца девальвируют свои валюты! Иначе им кранты! Их экспорт остановится. А вообще, я за "золотой стандарт". Только реального золота в мире - кот наплакал)))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Тарас Бор, але це говорить не скабєєва, а серйозні люди. Варто бути попередженим.
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