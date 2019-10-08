"Початок кінця": відомий інвестбанк напророкував долару самогубство

Інвестиційний банк Saxo Bank назвав долар головним злочинцем у світовій фінансовій системі та напророкував самогубство американській валюті.

У доповіді, яка отримала назву "Долар-вбивця", відзначається негативна оцінка впливу доларової гегемонії на світову фінансову систему й економіку, повідомляють "РИА Новости".

Банк підкреслює, що світ підійшов до точки, в якій тільки девальвація американської валюти може трохи відтермінувати серйозну кризу планетарного масштабу.

Наднизькі відсоткові ставки на глобальному рівні довели свою неефективність, і, щоб виграти час, Сполученим Штатам потрібно буде пожертвувати саме сильним доларом.

"Коли ця історія буде написана, 2019-й, найімовірніше, запам'ятається як початок кінця найбільшого монетарного експерименту за всю історію – це буде рік, що запустив глобальну рецесію, незважаючи на найнижчі номінальні та реальні процентні ставки в історії. Грошово-кредитна політика досягла кінця дуже довгого шляху, і цей кінець виявився невдалим", – підсумував головний економіст Saxo Bank Стін Якобсен.

Гегемонія американської валюти б'є по світовій фінансовій системі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

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