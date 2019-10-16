"Неминучий обвал": у Росії напророкували крах рубля через США

Економіка Сполучених Штатів повільно скочується у рецесію, що негативно відіб'ється на курсі рубля.

"При наявному впливі Америки на світову економіку криза охопить усі розвинені країни, і стагнація макроекономіки не дасть рублю подорожчати", – заявив економіст Дмитро Александров у коментарі "Газеті.ру".

За його словами, за можливим невеликим зростанням курсу російської валюти піде неминучий обвал.

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"Якщо уникнути кризи в США не вдасться, то російський рубль може впасти слідом за доларом, євро і іншими валютами", – додав аналітик Андрій Хохрин.

Експерти прогнозують можливе зниження курсу до 70 рублів за долар.

Економіка Сполучених Штатів повільно скочується в рецесію, що негативно відіб'ється на курсі рубля

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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