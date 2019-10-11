"Не ний, а будуй": у Гончарука показали прорив із дорогами в Україні

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик показав результати будівництва траси Дніпро – Кривий Ріг.

Зокрема, низку дорожніх робіт на цій ділянці вже завершено і залишилося лише нанести розмітку, свідчать знімки, які Голик опублікував у Facebook.

"Ось така ця траса Дніпро – Кривий Ріг повинна бути вся. Плюс розмітка там, де її на цих фото немає. Такою вона і буде. Не ний, а будуй", – зазначив радник глави уряду.

Радник прем'єр-міністра показав результати будівництва траси Дніпро – Кривий Ріг Юрій Голик Facebook

Радник прем'єр-міністра показав результати будівництва траси Дніпро – Кривий Ріг Юрій Голик Facebook

Радник прем'єр-міністра показав результати будівництва траси Дніпро – Кривий Ріг Юрій Голик Facebook

Радник прем'єр-міністра показав результати будівництва траси Дніпро – Кривий Ріг Юрій Голик Facebook

Радник прем'єр-міністра показав результати будівництва траси Дніпро – Кривий Ріг Юрій Голик Facebook

Радник прем'єр-міністра показав результати будівництва траси Дніпро – Кривий Ріг Юрій ГГолик Facebook

Радник прем'єр-міністра показав результати будівництва траси Дніпро – Кривий Ріг Юрій Голик Facebook

Радник прем'єр-міністра показав результати будівництва траси Дніпро – Кривий Ріг Юрій Голик Facebook

Радник прем'єр-міністра показав результати будівництва траси Дніпро – Кривий Ріг Юрій Голик Facebook

Радник прем'єр-міністра показав результати будівництва траси Дніпро – Кривий Ріг Юрій Голик Facebook

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу у Миколаївській області через неналежний стан доріг у регіоні.

"Проведіть нараду щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте дороги, які необхідно зробити першочергово. Знайдіть рішення", – сказав глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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