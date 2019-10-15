"Не порахували": Милованов відреагував на законопроекти 1210 і 1210-1

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що відомство не проводило оцінку впливу податкових змін, запропонованих у законопроектах 1210 і 1210-1.

Він також зізнався, що не читав законопроектів, які викликали негативну реакцію бізнесу, передає the page.

"Конкретну оцінку цих законопроектів я не можу дати, бо я не дивився на них. Я знаю, що там певні розрахунки з обох сторін; потрібно обережніше до них ставитися. До впровадження є час. Треба зробити добре, а не як буває", – повідомив Милованов.

Міністр зізнався, що ініціативи, що стосуються податкових змін, необхідно детально прораховувати, проте поки цього зроблено не було.

"Ми ще не порахували. До речі, це теж зміна, тому що нарешті ми починаємо рахувати вплив на робочі місця, економіку, інвестиції, експорт, ціни. Якби ми все це рахували, а потім приймали закони, ми б жили в іншій країні", – резюмував міністр.

Милованов також висловив надію на те, що з часом відомство зможе аналізувати законодавчі ініціативи, які стосуються економіки, до їх подачі в парламент.

Представники бізнесу, об'єднання підприємців та галузеві асоціації раніше висловлювали претензії з приводу податкових ініціатив нового складу Верховної Ради.

Зокрема законопроекти 1210 і 1210-1, подані в парламент представниками фракції "Слуга народу", крім іншого, пропонують змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку це може призвести до зростання рентних платежів у 4-5 разів.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що відомство не проводило оцінку впливу податкових змін, запропонованих у законопроектах 1210 і 1210-1 Кабінет Міністрів України

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий міністр економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов, якого раніше затвердила на відповідному посту Верховна Рада IX скликання, є почесним президентом Київської школи економіки та членом Ради Національного банку.

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