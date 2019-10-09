"Нафтогаз" пояснив, чому затягнулися суди проти Росії щодо газу

Виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко повідомив, що судові процеси проти російського "Газпрому" займають так багато часу, оскільки сторони подали близько 50 тисяч сторінок документів для слухань.
"Приблизно стільки сторінок різних документів було подано сторонами в арбітражних процесах щодо контракту на поставку і транзит газу", – пише Вітренко у Facebook.
За його словами, більшість із цих документів склали подання сторін, висновки експертів, показання свідків.
"Тобто ці документи сторони мали написати і узгодити, не кажучи вже про те, що всі ці документи треба було уважно прочитати", – наголосив Вітренко.
Виконавчий директор національної акціонерної компанії додав, що у середу, 9 жовтня, почнуться нові слухання проти Росії.
Зокрема "Газпром" виступить зі вступним словом, яке займає цілий день.
Сторони подали близько 50 тисяч сторінок документів для слухань
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який завершується у кінці 2019 року, вже у вересні.
19 вересня Росія повідомила, що готова відновити прямі поставки газу в Україну і укласти транзитний контракт за нормами ЄС.
Поставки газу до Європи через Україну, за словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, можуть поновитися вже з 1 січня 2020 року.
25 вересня стало відомо, що Європа розраховує знайти рішення щодо організації транзиту російського газу по території України у жовтні і домовитися до кінця року.
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