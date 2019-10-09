"Нафтогаз" пояснив, чому затягнулися суди проти Росії щодо газу

Виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко повідомив, що судові процеси проти російського "Газпрому" займають так багато часу, оскільки сторони подали близько 50 тисяч сторінок документів для слухань.

"Приблизно стільки сторінок різних документів було подано сторонами в арбітражних процесах щодо контракту на поставку і транзит газу", – пише Вітренко у Facebook.

За його словами, більшість із цих документів склали подання сторін, висновки експертів, показання свідків.

"Тобто ці документи сторони мали написати і узгодити, не кажучи вже про те, що всі ці документи треба було уважно прочитати", – наголосив Вітренко.

Виконавчий директор національної акціонерної компанії додав, що у середу, 9 жовтня, почнуться нові слухання проти Росії.

Зокрема "Газпром" виступить зі вступним словом, яке займає цілий день.

Сторони подали близько 50 тисяч сторінок документів для слухань

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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