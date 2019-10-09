Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 18:40
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Нафтогаз" пояснив, чому затягнулися суди проти Росії щодо газу

2.3т Читати матеріал російською

Виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко повідомив, що судові процеси проти російського "Газпрому" займають так багато часу, оскільки сторони подали близько 50 тисяч сторінок документів для слухань.

"Приблизно стільки сторінок різних документів було подано сторонами в арбітражних процесах щодо контракту на поставку і транзит газу", – пише Вітренко у Facebook.

За його словами, більшість із цих документів склали подання сторін, висновки експертів, показання свідків.

Новини
"Україна керує усім світом": Царьов поділився "одкровеннями" про переговори з Росією щодо газу

"Тобто ці документи сторони мали написати і узгодити, не кажучи вже про те, що всі ці документи треба було уважно прочитати", – наголосив Вітренко.

Виконавчий директор національної акціонерної компанії додав, що у середу, 9 жовтня, почнуться нові слухання проти Росії.

Зокрема "Газпром" виступить зі вступним словом, яке займає цілий день.

Сторони подали близько 50 тисяч сторінок документів для слухань

Сторони подали близько 50 тисяч сторінок документів для слухань

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
39
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
ого,это полста тысяч подтираний..но опять жеж,зависит во сколько уборных развесить..на гвозик.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Європейський суд отримуватиме плату за свою роботу. Газпром не буде відшкодовувати збитки. Україна на цьому нічого не заробить, а тільки витрачатиметься.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, "Чого ти бідний - бо дурний. Чого дурний - бо бідний" :о(
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
уши мертвого осла вам гр.ебаные халявщики!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / думки

ads pixel