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9 жовтня • оновлено в 05:25
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"Ми готові!" Росія захотіла підписати новий контракт із Україною на транзит газу

6.6т Читати матеріал російською

Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що Москва готова поміняти параметри контракту на транзит газу з Україною у разі його продовження.

"Ми запропонували нашим українським партнерам, якщо не буде готове законодавство, якщо вони не встигнуть його ухвалити, тоді ми готові запропонувати продовження контракту на чинних юридичних умовах", – повідомив Новак, передає ТАСС.

"Звичайно, там якісь технічні параметри можуть помінятися, бо ситуація порівняно з десятирічною давністю значно змінилася, зокрема й зі споживанням газу Україною, обсягами транзиту. Однак, з точки зору нормативної бази, можна взяти старий контракт і продовжити його на якийсь час, як сказав президент, до одного року дозволено продовжити", – додав він.

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За словами міністра, ціна на транзит газу через Україну має бути конкурентною порівняно з цінами на транзит за іншими маршрутами.

"Що стосується української газотранспортної інфраструктури, то це одна з інфраструктур, вона повинна на конкурентних умовах конкурувати з іншими, забезпечувати рівні конкурентні ціни на прокачування газу через цю інфраструктуру", – підсумував Новак.

Москва готова поміняти параметри контракту на транзит газу з Україною у разі його продовження

Москва готова поміняти параметри контракту на транзит газу з Україною у разі його продовження

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Новак
Місце
Україна
Теги
Новини Росії транзит газу
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Новость не утешительная! Новак предложил всего на год!
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4
1
филипп филипыч
филипп филипыч
шел 6 год войны. агрессор одной рукой подписывал продление контракта а другой гасил активистов. и ГЛАВНОЕ активисты были этому рады!)))
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
народ тупой и не понимает что украина сама себя загнала в угол когда согласилась имплементировать европейское энергетическое законодательство это означает что нужно навтогаз лекведиравать и создать другую структуру по европейскому законодательству тогда как все иски и арбитражи Украины можно подтереться
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4
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Ama Deus
Ama Deus
Кондратенко Сергей, ага... особенно, если лЕквЕдирАвать...
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Кондратенко Сергей, неуч, писать научись, а потом народ тупым называй. Жлоб.
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