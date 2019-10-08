"Ми готові!" Росія захотіла підписати новий контракт із Україною на транзит газу

Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що Москва готова поміняти параметри контракту на транзит газу з Україною у разі його продовження.
"Ми запропонували нашим українським партнерам, якщо не буде готове законодавство, якщо вони не встигнуть його ухвалити, тоді ми готові запропонувати продовження контракту на чинних юридичних умовах", – повідомив Новак, передає ТАСС.
"Звичайно, там якісь технічні параметри можуть помінятися, бо ситуація порівняно з десятирічною давністю значно змінилася, зокрема й зі споживанням газу Україною, обсягами транзиту. Однак, з точки зору нормативної бази, можна взяти старий контракт і продовжити його на якийсь час, як сказав президент, до одного року дозволено продовжити", – додав він.
За словами міністра, ціна на транзит газу через Україну має бути конкурентною порівняно з цінами на транзит за іншими маршрутами.
"Що стосується української газотранспортної інфраструктури, то це одна з інфраструктур, вона повинна на конкурентних умовах конкурувати з іншими, забезпечувати рівні конкурентні ціни на прокачування газу через цю інфраструктуру", – підсумував Новак.
Москва готова поміняти параметри контракту на транзит газу з Україною у разі його продовження
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт із якого закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт щодо транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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