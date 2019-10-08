"Ми готові!" Росія захотіла підписати новий контракт із Україною на транзит газу

Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що Москва готова поміняти параметри контракту на транзит газу з Україною у разі його продовження.

"Ми запропонували нашим українським партнерам, якщо не буде готове законодавство, якщо вони не встигнуть його ухвалити, тоді ми готові запропонувати продовження контракту на чинних юридичних умовах", – повідомив Новак, передає ТАСС.

"Звичайно, там якісь технічні параметри можуть помінятися, бо ситуація порівняно з десятирічною давністю значно змінилася, зокрема й зі споживанням газу Україною, обсягами транзиту. Однак, з точки зору нормативної бази, можна взяти старий контракт і продовжити його на якийсь час, як сказав президент, до одного року дозволено продовжити", – додав він.

За словами міністра, ціна на транзит газу через Україну має бути конкурентною порівняно з цінами на транзит за іншими маршрутами.

"Що стосується української газотранспортної інфраструктури, то це одна з інфраструктур, вона повинна на конкурентних умовах конкурувати з іншими, забезпечувати рівні конкурентні ціни на прокачування газу через цю інфраструктуру", – підсумував Новак.

Москва готова поміняти параметри контракту на транзит газу з Україною у разі його продовження

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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