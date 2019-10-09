"Колосальна помилка": Данилюк озвучив нюанси запуску ринку землі для економіки України

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що Україна не зможе досягти 40% зростання економіки протягом наступних п'яти років лише завдяки відкриттю ринку землі.

"Вважати, що ми "витягнемо" все тільки коштом землі – колосальна помилка. Ринок – це правильна ініціатива, але не панацея. Ба більше, якщо ми його неправильно запустимо, затягнемо – отримаємо негативний ефект", – повідомив він у інтерв'ю "Лівому берегу".

За словами Данилюка, ідея продажу землі вперше прозвучала на рівні команди Володимира Зеленського ще в період президентської гонки.

"Під час передвиборної кампанії у нас були різні експертні групи, на яких обговорювали, зокрема, нововведення в інфраструктурі, сільському господарстві, і т.д.", – заявив він.

"Якщо провести цю реформу правильно, найперше від цього виграє Україна", – резюмував колишній секретар РНБО.

Україна не зможе досягти 40% зростання економіки протягом наступних п'яти років лише завдяки відкриттю ринку землі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни та юридичні особи України, територіальні громади й держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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