Головна Новини
25 жовтня • оновлено в 07:48
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Згниває 6 млн тонн картоплі!" Економіст пояснив, чому дорожчають овочі в Україні

2.2т Читати матеріал російською

У країнах Євросоюзу ціни на овочі влітку (в сезон) і взимку відрізняються максимум на 10%. В Україні ж різниця становить до 160%.

Причина сезонного подорожчання в тому, що українці не забезпечують нормальні умови зберігання овочів, розповів в ефірі ObozTV виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Зокрема, за його даними, щороку в Україні згниває близько 6 млн тонн картоплі.

"У Євросоюзі динаміка цін на овочі "літо-зима" відрізняється на 7-8%. Максимум на 10%. В Україні різниця становить 150-160%. Ось абсолютним рекордсменом цього року була цибуля, класика жанру. 250% різниці!" – нагадав він.

Пендзин також навів у приклад картоплю, яка в порівнянні з минулим роком подорожчала на 113%.

"Ми щороку вирощуємо 18 млн тонн картоплі. Щоб нашим людям прожити, проїсти – треба 6 млн тонн. Ще приблизно 6 млн йде на корм худобі та на посівний матеріал на наступний рік. А ще 6 млн тонн у нас що робить? Згниває. Фізично. От який бізнес може витримати за такої економіки? Нонсенс", – обурився економіст.

Новини
Продукти в Україні подорожчають: озвучено прогноз до кінця року

Він уточнив, що 98% картоплі вирощують домогосподарства.

"І хто там економіку рахує? Бабуся сказала копати картоплю – їдемо копати картоплю. Але потім ця мокра картопля потрапляє до льохів і підвалів, де проростає і псується", – зазначив Пендзин.

"А чому різниця між літніми та зимовими цінами в Європі така невелика? Тому що вони не просто вирощують. Вони бізнесмени. Вони і зберігати вміють добре. У них є спеціальні організації, які займаються належним зберіганням, з провітрюванням і підсушуванням", – пояснив експерт .

Новини
В Україні зросли ціни на 70% соціальних продуктів

За його словами, європейці настільки добре зберігають овочі, що залишки ще й експортують до України.

"Проблема українських овочів і таких божевільних гойдалок цін пов'язана з неможливістю нормального зберігання", – констатував він.

Картопля в Україні за останній рік продемонструвала рекордні темпи здорожчання

Картопля в Україні за останній рік продемонструвала рекордні темпи здорожчання

BigStock

Як писав OBOZREVATEL, у нинішньому сезоні ціни на картоплю в Україні досягли історичного максимуму – 20-25 гривень за кілограм.

За прогнозами аграріїв, в 10-місячній перспективі картопля подорожчає ще більше.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ціни на продукти" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ціни на продукти Зростання цін в Україні Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Аграрний ринок
Особа
Олег Пендзин
Місце
Україна
Теги
продукти подорожчання сільське господарство
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
8
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Зато нерабы))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel