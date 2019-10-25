"Згниває 6 млн тонн картоплі!" Економіст пояснив, чому дорожчають овочі в Україні

У країнах Євросоюзу ціни на овочі влітку (в сезон) і взимку відрізняються максимум на 10%. В Україні ж різниця становить до 160%.

Причина сезонного подорожчання в тому, що українці не забезпечують нормальні умови зберігання овочів, розповів в ефірі ObozTV виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Зокрема, за його даними, щороку в Україні згниває близько 6 млн тонн картоплі.

"У Євросоюзі динаміка цін на овочі "літо-зима" відрізняється на 7-8%. Максимум на 10%. В Україні різниця становить 150-160%. Ось абсолютним рекордсменом цього року була цибуля, класика жанру. 250% різниці!" – нагадав він.

Пендзин також навів у приклад картоплю, яка в порівнянні з минулим роком подорожчала на 113%.

"Ми щороку вирощуємо 18 млн тонн картоплі. Щоб нашим людям прожити, проїсти – треба 6 млн тонн. Ще приблизно 6 млн йде на корм худобі та на посівний матеріал на наступний рік. А ще 6 млн тонн у нас що робить? Згниває. Фізично. От який бізнес може витримати за такої економіки? Нонсенс", – обурився економіст.

Він уточнив, що 98% картоплі вирощують домогосподарства.

"І хто там економіку рахує? Бабуся сказала копати картоплю – їдемо копати картоплю. Але потім ця мокра картопля потрапляє до льохів і підвалів, де проростає і псується", – зазначив Пендзин.

"А чому різниця між літніми та зимовими цінами в Європі така невелика? Тому що вони не просто вирощують. Вони бізнесмени. Вони і зберігати вміють добре. У них є спеціальні організації, які займаються належним зберіганням, з провітрюванням і підсушуванням", – пояснив експерт .

За його словами, європейці настільки добре зберігають овочі, що залишки ще й експортують до України.

"Проблема українських овочів і таких божевільних гойдалок цін пов'язана з неможливістю нормального зберігання", – констатував він.

Картопля в Україні за останній рік продемонструвала рекордні темпи здорожчання BigStock

Як писав OBOZREVATEL, у нинішньому сезоні ціни на картоплю в Україні досягли історичного максимуму – 20-25 гривень за кілограм.

За прогнозами аграріїв, в 10-місячній перспективі картопля подорожчає ще більше.

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