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16 жовтня • оновлено в 14:13
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"Існує поза межами": чому партнери Libra вийшли з криптовалюти

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За останні пару тижнів стало відомо, що амбітний кріптовалютний проект від Facebook під назвою Libra позбувся декількох ключових спонсорів. Так, спочатку фінансування Libra призупинили найбільші світові платіжні системи Mastercard і Visa. Після цього з проекту повністю вийшов платіжний гігант PayPal.

Як передає ua.news, директор ТОВ "ФК" Леогеймінг Пий "Олена Дегрик Шевцова розповіла, чому так сталося і які можуть бути наслідки.

"Перше і найголовніше питання – регулювання. Libra – не черговий "біткоін", а цілком зрозуміла глобальна фінустанова, про яку я максимально докладно розповіла в своєму блозі. У неї є центральний регулюючий орган, колегіальний, число учасників якого в останні тижні серйозно постраждало . Платіжні системи там є, а банків немає. Дивно, але зрозуміло: банки підлягають регулюванню від Центробанку країни, у якій зареєстровані. А тепер дивимося з позиції будь-якого Центробанку: глобальна фінансова структура з потенційними мільярдами охватів хоче здаватися маленьким стартапом і не потрапляти під регулювання. Звичайно, їм це не подобається", – розповіла Олена Дегрик Шевцова.

Libra

Libra

depositphotos

Таке твердження можна підкріпити безліччю засідань Сенату і Комісії з регулювання цінних паперів в США, в яких будь-яка розробка по Libra повинна бути зупинена, поки не буде завершена повна оцінка. Спікер вважає, що подібний тиск на новий проект – основна причина для багатьох компаній "вийти з гри".

"Mastercard, Visa, PayPal – компанії зі зрозумілою історією, серйозною репутацією, що працюють по всьому світу, а значить так чи інакше взаємодіють з Центробанками держав. Навіщо однієї з таких компаній сварка з українським, британським або німецьким регуляторами? Їх основний дохід залежить від успішної роботи в країнах. Libra ж існує поза межами, комплаєнсів і контролю, що в очах Центробанків і спецслужб є головною небезпекою", – резюмувала Олена Дегрик Шевцова.

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Тег
криптовалюта
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