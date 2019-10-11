"Дуже складно звільняти": Зеленський підтримав новий Трудовий кодекс

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий Трудовий кодекс повинен дати можливість бізнесу вільно звільняти працівників.

"Ви знаєте, що дуже складно зараз звільнити людину, взяти її на роботу. Зараз вони (уряд. – Ред.) працюють над трудовим сучасним законодавством і Трудовим кодексом", – повідомив він на пресмарафоні у четвер, 10 жовтня.

"Там є багато пропозицій і дрібних помилок, які будуть вичищені. Упевнений, що ми все зробимо і почуємо суспільство", – додав глава держави.

Водночас Зеленський не зміг пояснити, чому в проєкті нового кодексу дозволили звільняти жінок у декреті.

"Нне буду брехати, я не бачив ще Трудовий кодекс, мені не приносили", – зазначив він.

Після чого пообіцяв, що відповідну пропозицію із законопроєкту приберуть.

"Права фахівців мають бути захищені. Такі питання, як про жінок у декреті, ми знімемо, повірте мені... Впевнений, що зараз це не ідеальна система, але вона точно краще. Я очікую, що у нас не буде радянського трудового кодексу, а буде Трудовий кодекс незалежної країни, сучасний", – підсумував Зеленський.

Водночас президент не зміг пояснити, чому в проєкті кодексу дозволили звільняти жінок у декреті

Як писав OBOZREVATEL, українці вже незабаром працюватимуть за новими правилами.

Проєкт Кодексу законів про працю (КЗпП) у першому читанні ухвалили ще декілька років тому. Європейська бізнес-асоціація розробила поправки до документа.

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