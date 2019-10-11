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11 жовтня • оновлено в 13:24
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"Дуже складно звільняти": Зеленський підтримав новий Трудовий кодекс

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Президент Володимир Зеленський заявив, що новий Трудовий кодекс повинен дати можливість бізнесу вільно звільняти працівників.

"Ви знаєте, що дуже складно зараз звільнити людину, взяти її на роботу. Зараз вони (уряд. – Ред.) працюють над трудовим сучасним законодавством і Трудовим кодексом", – повідомив він на пресмарафоні у четвер, 10 жовтня.

"Там є багато пропозицій і дрібних помилок, які будуть вичищені. Упевнений, що ми все зробимо і почуємо суспільство", – додав глава держави.

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Водночас Зеленський не зміг пояснити, чому в проєкті нового кодексу дозволили звільняти жінок у декреті.

"Нне буду брехати, я не бачив ще Трудовий кодекс, мені не приносили", – зазначив він.

Після чого пообіцяв, що відповідну пропозицію із законопроєкту приберуть.

"Права фахівців мають бути захищені. Такі питання, як про жінок у декреті, ми знімемо, повірте мені... Впевнений, що зараз це не ідеальна система, але вона точно краще. Я очікую, що у нас не буде радянського трудового кодексу, а буде Трудовий кодекс незалежної країни, сучасний", – підсумував Зеленський.

Водночас президент не зміг пояснити, чому в проєкті кодексу дозволили звільняти жінок у декреті

Водночас президент не зміг пояснити, чому в проєкті кодексу дозволили звільняти жінок у декреті

Як писав OBOZREVATEL, українці вже незабаром працюватимуть за новими правилами.

Проєкт Кодексу законів про працю (КЗпП) у першому читанні ухвалили ще декілька років тому. Європейська бізнес-асоціація розробила поправки до документа.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Кодекс про працю
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
клоун очередной раз подтвердил, что он ставленник олигархов и корпораций.
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70rus xxx
70rus xxx
"не видел,не читал,но одобряю и осуждаю".Как то так.
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