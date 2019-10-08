"Дуже негативний сигнал": у Росії забили на сполох через майбутню кризу з нафтою

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звичайно, останні події, протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру, і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, в тому числі, в ціни ризики геополітичні додаткові", – повідомив Новак, передає "Інтерфакс".

За його словами, Москва має намір стежити за тим, як буде розвиватися ситуація на ринку.

"Звичайно, ми бачимо певну напруженість. Сподіваємося, що ця напруженість піде для того, щоб ринки були більш стабільними, більш зрозумілими з точки зору забезпечення їх енергетичними ресурсами, доступності транспортної інфраструктури", – резюмував Новак.

Взимку існують ризики дисбалансу ринку нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і родовище Хурайс.

Через вибухи й пожежі було припинено виробництво нафти обсягом 5,7 млн барелів на добу – майже половини того, що видобувається в країні.

Відповідальність за атаку взяли єменські повстанці-хусити.

Ціни на нафту еталонних марок зросли в процесі азіатських торгів після нападів на саудівські нафтові об'єкти.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 доларів за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту їхнього старту в 1988 році.

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