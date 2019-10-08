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9 жовтня • оновлено в 05:15
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"Дуже негативний сигнал": у Росії забили на сполох через майбутню кризу з нафтою

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Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звичайно, останні події, протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру, і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, в тому числі, в ціни ризики геополітичні додаткові", – повідомив Новак, передає "Інтерфакс".

За його словами, Москва має намір стежити за тим, як буде розвиватися ситуація на ринку.

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"Звичайно, ми бачимо певну напруженість. Сподіваємося, що ця напруженість піде для того, щоб ринки були більш стабільними, більш зрозумілими з точки зору забезпечення їх енергетичними ресурсами, доступності транспортної інфраструктури", – резюмував Новак.

Взимку існують ризики дисбалансу ринку нафти

Взимку існують ризики дисбалансу ринку нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і родовище Хурайс.

  • Через вибухи й пожежі було припинено виробництво нафти обсягом 5,7 млн барелів на добу – майже половини того, що видобувається в країні.

  • Відповідальність за атаку взяли єменські повстанці-хусити.

  • Ціни на нафту еталонних марок зросли в процесі азіатських торгів після нападів на саудівські нафтові об'єкти.

  • Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 доларів за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

  • У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту їхнього старту в 1988 році.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
Новини Росії нафта
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Верстовский Сима
Верстовский Сима
Когда кончится прибыль с нефти вероятно Кремль будет продавать или сдавать в аренду территорию,Сибирь с ДВ уже сданы и очевидно не в аренду: )))
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