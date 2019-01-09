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П'ятирічний максимум: міжнародні резерви України побили новий рекорд

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Міжнародні резерви України за підсумками 2018 року зросли на 10,6% – до 20,8 млрд доларів.

Таким чином, обсяг резервів сягнув п’ятирічного максимуму – востаннє подібний рівень був зафіксований ще у жовтні 2013 року, йдеться на сайті Національного банку України.

Збільшити міжнародні резерви вдалося насамперед завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі надлишку валюти на міжбанківському ринку. Зокрема НБУ отримав можливість здійснити чисту купівлю валюти на суму 1,4 млрд доларів без впливу на напрямок руху курсу гривні.

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Водночас надходження від Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Світового банку на підтримку макрофінансової стабільності та реформ в Україні становили 2,4 млрд доларів.

Крім того, минулого року уряд залучив на зовнішніх та внутрішніх ринках 6,1 млрд доларів. А протягом року кошти з резервів спрямовувалися переважно на платежі уряду та Національного банку з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті. Їхня загальна сума становила 8,1 млрд доларів.

На приріст резервів також вплинуло збільшення вартості фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на 230 млн доларів.

Зокрема, протягом грудня міжнародні резерви зросли на 3,1 млрд доларів або 17,5% внаслідок дії низки факторів:

  • Україна отримала 2,4 млрд доларів міжнародного офіційного фінансування.

  • Уряд отримав 540,8 млн доларів від продажу облігацій внутрішньої державної позики, деномінованих в іноземній валюті.

  • Чиста купівля валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 338,5 млн доларів.

  • На розмір міжнародних резервів вплинуло і збільшення вартості фінансових інструментів у сумі 147 млн доларів.

П'ятирічний максимум: міжнародні резерви України побили новий рекорд

НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду в 2019 році понад 1,8 млрд доларів або 1,3 млрд СПЗ (спецправа запозичення).

Найбільша виплата призначена на вересень. Зокрема, 3 вересня доведеться заплатити Міжнародному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 вересня – ще 295,5 млн СПЗ.

Місце
Україна
Тег
НБУ
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Феерично ... примерно 80% международных резервов, это воздух - цифры, так как это долговые гроши ...
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Как раз хватит погасить долги за 2019 год.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"В то же время в течение года средства из резервов направлялись преимущественно на платежи правительства и Национального банка по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте" так делают все процветающие страны, берут кредиты, чтоб отдавать другие кредиты!
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