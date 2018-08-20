П'ять простих прийомів: розкрито схеми, як виробники наживаються на українцях

В Україні Державна служба з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів перевірила понад 2500 підприємств і виявила порушення в 40% випадків.

Левова частка порушень (83%) стосувалася відсутності доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця, а кожне десяте порушення - терміну придатності товару, що реалізовується, повідомляє "Ліга.net".

Зокрема, харчові гіганти нерідко спекулюють на незнанні покупців. Наприклад, виробники соняшникової олії пишуть, що вона є джерелом вітаміну Е. Це міф - даного елемента в олії мало - 32 мг/100 г, стверджують в центрі незалежних експертиз ТЕСТ.

Виробники також часто грають на візуальних образах, що закріпилися в пам'яті споживачів, використовуючи упаковки-клони. Наприклад, згущене молоко з радянських часів продавалося з синьо-біло-блакитною етикеткою з геометричним малюнком. В Україні її роблять не такою, як оригінальна ГОСТівська банка, але неозброєним поглядом відмінності знайти непросто.

Аналогічні прийоми можна побачити на упаковках псевдомасел - спредів.

Ще один спосіб введення покупців в оману - зображення на упаковках того, що насправді в товарі не міститься. Наприклад, на упаковках йогурту малюють ягоди. Однак в них часто знаходяться лише ароматизатори, що імітують запах ягід.

Крім того, багато виробників м'ясної та молочної продукції для здешевлення своїх товарів розбавляють їх дешевими інгредієнтами рослинного походження. Крім сирних продуктів і м'ясовмісних сосисок в Україні продаються сметанні і йогуртові продукти.

Також виробники можуть давати своєму товару вигадану назву, схожу з найменуванням відомої продукції. Часто спекулюють на "докторській" ковбасі, яку виробляють за суворими стандартами. Деякі виробники називають свою продукцію "докторська улюблена". При цьому "докторська" на упаковку наноситься великим шрифтом, а слово "улюблена" - дрібним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з поганим урожаєм вже восени на 30-35% може підвищитися ціна на хліб.