Путіну пригрозили новими санкціями через останній указ по Криму

Недавній указ президента РФ Володимира Путіна про те, що землею в окупованому Криму можуть володіти тільки росіяни, підсилює основу для нових антиросійських санкцій.

Про це у четвер, 26 березня, повідомили у Посольстві США в Україні.

"Новий" указ Росії про обмеження прав власності на більшість земель у Криму і надання таких прав тільки росіянам просто підсилює основу для міжнародних санкцій. Ми в черговий раз твердо повторюємо: Крим Це Україна", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в окупованому Росією Криму заборонили іноземцям володіти землею в прикордонних районах українського півострова. До переліку увійшли всі прикордонні райони Криму, вісім з 10 муніципалітетів Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія і інші прибережні міста півострова. Заборона не поширюється на три райони Криму, які не межують з материковою Україною і не мають виходу до Чорного моря.

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