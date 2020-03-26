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26 березня • оновлено в 16:29
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Путіну пригрозили новими санкціями через останній указ по Криму

5.6т
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Недавній указ президента РФ Володимира Путіна про те, що землею в окупованому Криму можуть володіти тільки росіяни, підсилює основу для нових антиросійських санкцій.

Про це у четвер, 26 березня, повідомили у Посольстві США в Україні.

"Новий" указ Росії про обмеження прав власності на більшість земель у Криму і надання таких прав тільки росіянам просто підсилює основу для міжнародних санкцій. Ми в черговий раз твердо повторюємо: Крим Це Україна", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в окупованому Росією Криму заборонили іноземцям володіти землею в прикордонних районах українського півострова. До переліку увійшли всі прикордонні райони Криму, вісім з 10 муніципалітетів Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія і інші прибережні міста півострова. Заборона не поширюється на три райони Криму, які не межують з материковою Україною і не мають виходу до Чорного моря.

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hunt andres
hunt andres
Смешно. США бессильны перед Россией. А европа и так стоит на пороге снятия санкций)
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Путин объявил в России неделю отдыха. -А он надеется, что за это время коронавирус либо сопьется, либо, насмотревшись телевизора, вступит в «Единую Россию».
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
уйх вам а не Крым
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Oleg Oleg, Крим це Росiя.
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