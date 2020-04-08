Путіна звинуватили в розоренні мільйонів росіян через коронавірус

Президент Росії Володимир Путін розорив мільйони росіян своїм зверненням з приводу поширення коронавірусу у країні.
Про це написав російський політик Леонід Гозман в своєму блозі на OBOZREVATEL.
Він відзначив той факт, що в Росії не ввели ні карантин, ні надзвичайну ситуацію в відповідь на швидкі темпи поширення COVID19.
"Є два типи такої реакції. Один тип – цілком розумний. Встановлюється карантин, що природно. Але держава уникає відповідальності, карантин не оголошено, як і надзвичайна ситуація. Це означає, що держава не несе матеріальної відповідальності. Путін оголосив неробочі дні, але такого поняття в законі немає, і при цьому ще велів виплачувати зарплату. 30 млн осіб працюють в приватному бізнесі, яким чином вони будуть отримувати зарплату? Вони просто збанкрутують", – написав Гозман.
Володимир Путін
Газета.ру
Політик зазначив, що таким чином одним своїм виступом Путін розорив мільйони людей в країні.
"У тих, хто сидить без зарплати, починається паніка. Росія – країна бідних людей і тих, хто живе від зарплати до зарплати, а тут ще й її не отримають. За що вони будуть купувати їжу? Таким людям держава майже не робить жодної прямої допомоги", – написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 березня в адміністрації президента Росії виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спочатку не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію, проте пізніше запевнив: хворий не контактував особисто з главою держави.
Також з'ясувалося, що до цього Пєсков побував на дні народження сестри російського продюсера Ігоря Крутого – Алли Крутої. Серед гостей був співак Лев Лещенко, у якого днями підтвердився Covid-19.
1 квітня стало відомо, що Путін вирішив перейти на дистанційний режим роботи після того, як у глави опорної коронавірусної лікарні країни Дениса Проценка після зустрічі з ним виявили коронавірус.
Як розповіли OBOZREVATEL російські політологи, Путін на даний момент в безпеці, не виключено, що його накачали профілактичними препаратами.
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