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8 квітня • оновлено в 06:33
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Путіна звинуватили в розоренні мільйонів росіян через коронавірус

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Президент Росії Володимир Путін розорив мільйони росіян своїм зверненням з приводу поширення коронавірусу у країні.

Про це написав російський політик Леонід Гозман в своєму блозі на OBOZREVATEL.

Він відзначив той факт, що в Росії не ввели ні карантин, ні надзвичайну ситуацію в відповідь на швидкі темпи поширення COVID19.

"Є два типи такої реакції. Один тип – цілком розумний. Встановлюється карантин, що природно. Але держава уникає відповідальності, карантин не оголошено, як і надзвичайна ситуація. Це означає, що держава не несе матеріальної відповідальності. Путін оголосив неробочі дні, але такого поняття в законі немає, і при цьому ще велів виплачувати зарплату. 30 млн осіб працюють в приватному бізнесі, яким чином вони будуть отримувати зарплату? Вони просто збанкрутують", – написав Гозман.

Володимир Путін

Володимир Путін

Газета.ру

Політик зазначив, що таким чином одним своїм виступом Путін розорив мільйони людей в країні.

"У тих, хто сидить без зарплати, починається паніка. Росія – країна бідних людей і тих, хто живе від зарплати до зарплати, а тут ще й її не отримають. За що вони будуть купувати їжу? Таким людям держава майже не робить жодної прямої допомоги", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особи
Володимир Путін Леонід Гозман
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Пуйло рассчитывает что пенсы перемрут и пенсий меньше надо платить
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Дай бог всему миру пережить эту ситуацию, как это сделают русские!!!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А Гозману кто платит?
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