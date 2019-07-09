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"Путіна не цікавлять правила": розкрито плани Росії щодо утисків Заходу

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Росія останнім часом починає все більше притісняти і спантеличувати демократичний Захід, який сильно перевершує її в економіці і технологіях.

Про це йдеться в матеріалі німецького видання Die Welt, передає "ІноПреса". При цьому в статті зазначено, що РФ є найбільшою в світі державою за площею, але ледве дотягує за економічними показниками до Італії.

"Навряд чи це в першу чергу можна пояснити уявною силою російського керівництва при Володимирі Путіні – навіть якщо Росія, будучи ядерною державою, має в своєму розпорядженні потенціал для залякування, що не має рівних. Винна швидше безпорадність Заходу в питанні про те, як впоратися з цим викликом", – передає видання.

Володимир Путін

Володимир Путін

Відзначається, що довгий час у Європі вірили в те, що Росія рано чи пізно прийде до системи, орієнтованої на Захід і ринкову економіку.

"Однак (президент Росії Володимир. – Ред.) Путін бачить в ньому інструмент Заходу, спрямований на те, щоб домінувати над Росією і знищити її унікальну самобутність. Путіна більше цікавлять влада і велич, ніж правила", – пише автор матеріалу.

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"Путін знову пробудив російський націоналізм, для якого національна велич є рівнозначною можливості домінувати над більш слабкими державами – і цей націоналізм стимулюється вірою в свого роду спокутну місію Росії. Так Путіну вдалося зробити країну знову одним із вирішальних гравців на міжнародній арені, який масштабно розширює свій вплив не тільки на Близькому Сході, але також у Латинській Америці і в Африці", – йдеться в статті.

Втім у статті зазначено, що в Росії є і яскраво виражені внутрішні проблеми, з якими Путіну доводиться боротися – дефіцит модернізації, падаюча чисельність населення й етнічні конфлікти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що економіка Росії, яка в I кварталі 2019 року зросла на 0,5%, вперлася в свою структурну стелю, а намагатися добитися її зростання за рахунок змін грошово-кредитної політики буде небезпечно.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїекономіка
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"притеснять и вводить в замешательство сильно превосходящий ее в экономике и технологиях демократический Запад."- а как такое возможно?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Как было здорово в 90-х, когда Россия сидела на указанном ей месте и особо не булькала (ну разве что ЕБН булькал), а на Западе решили, что так будет всегда. Будут посасывать ресурсы через те же соглашения о разделе продукции, а обратно отправлять произведенную на своих предприятиях продукцию, тем более, что предприятия бывшего СССР планомерно убивались различными способами.
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