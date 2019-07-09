"Путіна не цікавлять правила": розкрито плани Росії щодо утисків Заходу

Росія останнім часом починає все більше притісняти і спантеличувати демократичний Захід, який сильно перевершує її в економіці і технологіях.

Про це йдеться в матеріалі німецького видання Die Welt, передає "ІноПреса". При цьому в статті зазначено, що РФ є найбільшою в світі державою за площею, але ледве дотягує за економічними показниками до Італії.

"Навряд чи це в першу чергу можна пояснити уявною силою російського керівництва при Володимирі Путіні – навіть якщо Росія, будучи ядерною державою, має в своєму розпорядженні потенціал для залякування, що не має рівних. Винна швидше безпорадність Заходу в питанні про те, як впоратися з цим викликом", – передає видання.

Володимир Путін

Відзначається, що довгий час у Європі вірили в те, що Росія рано чи пізно прийде до системи, орієнтованої на Захід і ринкову економіку.

"Однак (президент Росії Володимир. – Ред.) Путін бачить в ньому інструмент Заходу, спрямований на те, щоб домінувати над Росією і знищити її унікальну самобутність. Путіна більше цікавлять влада і велич, ніж правила", – пише автор матеріалу.

"Путін знову пробудив російський націоналізм, для якого національна велич є рівнозначною можливості домінувати над більш слабкими державами – і цей націоналізм стимулюється вірою в свого роду спокутну місію Росії. Так Путіну вдалося зробити країну знову одним із вирішальних гравців на міжнародній арені, який масштабно розширює свій вплив не тільки на Близькому Сході, але також у Латинській Америці і в Африці", – йдеться в статті.

Втім у статті зазначено, що в Росії є і яскраво виражені внутрішні проблеми, з якими Путіну доводиться боротися – дефіцит модернізації, падаюча чисельність населення й етнічні конфлікти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що економіка Росії, яка в I кварталі 2019 року зросла на 0,5%, вперлася в свою структурну стелю, а намагатися добитися її зростання за рахунок змін грошово-кредитної політики буде небезпечно.

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