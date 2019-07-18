Путін обговорив із Медведчуком газові питання: подробиці

Президент Росії Володимир Путін зустрівся із лідером "Опозиційної платформи – За життя" Віктором Медведчуком у Петербурзі.

Зазначається, що співрозмовники обговорювали Україну. Зокрема російський лідер заявив, що домовленості, досягнуті між прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і Медведчуком, зокрема щодо газових питань, цілком досяжні, передає "РИА Новости".

"Зрозуміло, уряд мені доповідає про ваші зустрічі і обговорювані теми. Я думаю, що все, про що ви говорили з головою уряду РФ, представниками економічного та енергетичного блоків, це все цілком піддається реалізації", – сказав Путін на зустрічі з Медведчуком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Бойко і Медведчук прибули до Санкт-Петербурга. Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Після цього у Зеленського гнівно відреагували на те, що на факт поїздки не звернули уваги правоохоронні органи.

Пізніше в СБУ підтвердили, що розслідують поїздку Бойка і Медведчука до Москви і візьмуть до уваги також і другий епізод — візит на переговори до Санкт-Петербурга.

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