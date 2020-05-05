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6 травня • оновлено в 07:11
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Путін зробив ставку не на ті галузі: Гурієв розкритикував економіку Кремля

5.2т
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Запаси резервів Росії у зв'язку з економічною кризою, викликаною коронавірусом і падінням цін на нафту, можуть вичерпатися протягом року, при цьому Кремль допускає критичні помилки в управлінні економікою.

Про це заявив економіст Сергій Гурієв, професор Паризького інституту політичних досліджень і колишній головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку, передає The Washington Post.

"Це безпрецедентний шок. Ціни на нафту перебувають на рівні, якого Путін ніколи не бачив, так що це щось зовсім нове. Також є пандемія і економічна криза, теж внутрішня, а не тільки пов'язана з цінами на нафту", – розповів Гурієв.

Володимир Путін

Володимир Путін

За словами аналітика, відмінною рисою президентства Путіна є його кроки по зміцненню економічної незалежності Росії з використанням нафтових доходів для створення подушки безпеки у 157 млрд доларів. У березні міністр фінансів Антон Силуанов заявив, що спеціальних резервів Росії вистачить на 6-10 років, досить для того, щоб дочекатися відновлення цін на нафту. Гурієв вважає, що запаси можуть вичерпатися набагато раніше – можливо, до кінця року.

При цьому, як зазначає економіст, Путін ще не задіяв масивний пакет стимулюючих заходів, як це зробили у США та Європі, щоб швидко запустити в дію економічні двигуни. Замість цього, він розглядає будівельну і автомобільну промисловість як драйвери, що мають вивести країну з кризи. Але після ізоляції сім'ї можуть бути настільки надламані, що у них може не вистачити грошей на покупку нової машини або квартири, попередив Гурієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами професора Інституту досліджень миру Павла Баєва, карантин в РФ штовхнув у злидні мільйони росіян, які залишилися без засобів існування і підтримки з боку держави.

Російський журналіст Олександр Кушнарьов заявив, що Росію в середині травня охопить реальна епідемія коронавірусу. Саме в цих числах буде фіксуватися максимальна кількість захворілих.

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Тема
Криза в Росії
Особи
Сергій Гурієв Володимир Путін
Місце
Росія
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Pooh Vini
Pooh Vini
Стекломой поднимет экономику "сверхдержавы"
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