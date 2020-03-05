Путін знайшов російського Ілона Маска

Президент Росії Володимир Путін вважає, що програміст Євген Касперський може служити таким же прикладом для наслідування, як і засновник американських Tesla і SpaceX Ілон Маск.

"У нас Касперський є. Я думаю, що в своїй області він нічим не гірше", – повідомив Путін, відповідаючи на питання ТАСС, кого б РФ могла запропонувати у якості альтернативи прикладу для наслідування.

За його словами, глава "Лабораторії Касперського" є одним з лідерів у своїй сфері.

Президент Росії вважає, що компанія Касперського могла б досягти і великих успіхів, якби "не штучні обмеження з боку інших країн".

"Якби не притискали, штучно не стримували конкуренцію, то було б ще краще", – резюмував Путін.

Володимир Путін вважає, що Євген Касперський може служити таким же прикладом для наслідування, як і Ілон Маск

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маск пішов із посади глави Tesla на три роки. До такої угоди з владою бізнесмен вдався після звинувачення у шахрайстві з котируваннями акцій фірми за допомогою своїх твітів.

Зокрема, у серпні 2018 року він написав про готовність перетворити Tesla на приватну компанію. Після цього твіту акції Tesla почали зростати.

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