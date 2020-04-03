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3 квітня • оновлено в 20:58
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/ Ринки та компанії

Путін здається: Росія збирається відновити угоду з ОПЕК через обвал цін на нафту

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Росія готова до нових домовленостей щодо обмеження видобутку нафти в рамках ОПЕК+ і конкретно зі США.

Про це в п'ятницю, 3 березня, заявив президент РФ Володимир Путін, передає пресслужба Кремля.

"Ми готові до домовленостей із партнерами і в рамках цього механізму – ОПЕК+, і готові до взаємодії зі США з цього питання. Вважаю, що необхідно об'єднати зусилля, щоб збалансувати ринок і скоротити в результаті цих скоординованих зусиль... За попередніми оцінками, думаю, що мова може йти про скорочення в обсязі десь 10 мільйонів барелів на добу, трохи менше, може, трохи більше", – йдеться в повідомленні.

Володимир Путін

Володимир Путін

Також Путін поскаржився, що низька ціна на нафту негативно впливає на фінансово-економічну стійкість нафтової галузі в усьому світі, а також підриває інвестиційні програми, і може відбитися і на збереженні робочих місць.

"Але що ще викликає тривогу – безумовно, все може обернутися високими технологічними і навіть екологічними ризиками. Про це теж не можна забувати", – зазначив глава Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Організація експортерів нафти (ОПЕК) Новини Росії
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Почему все лучшие межгалактические нефтяные специалисты находятся Вукроине? Нам бы хоть одного на месяцок и тогда Россия стала бы ну не мировым лидером в экономике как Укроина, но хотя бы вошла в третью сотню стран.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Россия сдается? Не смешите сланцы Трампа, они итак смешные. РФ снизит свою долю, если снизят добычу как арабы, так и США. И никак иначе.
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3
2
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Почему не написали на каких условиях? Или думаете что Путин просто так подпишет что то там?)))))
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Економіка Ринки та компанії

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