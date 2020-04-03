Путін здається: Росія збирається відновити угоду з ОПЕК через обвал цін на нафту

Росія готова до нових домовленостей щодо обмеження видобутку нафти в рамках ОПЕК+ і конкретно зі США.
Про це в п'ятницю, 3 березня, заявив президент РФ Володимир Путін, передає пресслужба Кремля.
"Ми готові до домовленостей із партнерами і в рамках цього механізму – ОПЕК+, і готові до взаємодії зі США з цього питання. Вважаю, що необхідно об'єднати зусилля, щоб збалансувати ринок і скоротити в результаті цих скоординованих зусиль... За попередніми оцінками, думаю, що мова може йти про скорочення в обсязі десь 10 мільйонів барелів на добу, трохи менше, може, трохи більше", – йдеться в повідомленні.
Володимир Путін
Також Путін поскаржився, що низька ціна на нафту негативно впливає на фінансово-економічну стійкість нафтової галузі в усьому світі, а також підриває інвестиційні програми, і може відбитися і на збереженні робочих місць.
"Але що ще викликає тривогу – безумовно, все може обернутися високими технологічними і навіть екологічними ризиками. Про це теж не можна забувати", – зазначив глава Кремля.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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