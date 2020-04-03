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3 квітня • оновлено в 20:58
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Путін заявив, яка ціна на нафту його влаштує: бюджет РФ може провалитися

4.2т
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Президент Росії Володимир Путін визнав, що бюджет країни провалиться, якщо ціна на нафту не підніметься вище 42 доларів за барель.

Про це в п'ятницю, 3 березня, заявив глава Кремля на нараді з урядом, передає пресслужба Кремля.

Путін поскаржився, що Росія не прагнула, щоб ціни на нафту були високими, але і при цьому хотіли уникнути низького цінника.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Зрозуміло чому: наш бюджет зверстаний із розрахунку 42 долари за барель, і довкола цієї цифри ми цілком комфортно себе почуваємо. Вважаю, що і для споживачів це дуже важливо. Взагалі, все це передбачає формування ефективного балансу попиту і пропозиції, передбачає передбачуваність і економічну обгрунтованість цін. Ось до чого ми завжди прагнули", – пояснив він.

Відзначимо, що станом на 3 квітня світові ціни на нафту марки Brent упали на 5% – із 31,8 дол до 28,4 дол за барель. Раніше ціна ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 20 доларів за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Путін заявив, що Росія готова до нових домовленостей щодо обмеження видобутку нафти в рамках ОПЕК+.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Опять дал в зад балабол) То рушим омеригу, то мы не хотели обвала. Одним словом опять обо.сра.лся)))
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Кристина Cтефанова, ну если для тебя шм.ары не понятно что я имел ввиду обрушение сланцевой добичи США то тут ничем тебе не помочь) Вы всем ольгинским стадом кукарекали что расея специально обрушила рынок, а теперь новая методичка и нужно переобуватся и кричать мы такова ни гаварили)))
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0
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
ПНХ ПТН, та ни, тут обо перековеркал немного
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1
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Это кому Путин пожаловался? Обозу? Ну -ну...
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