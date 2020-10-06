Путін заявив, що Росія готова зняти санкції проти України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що країна готова до зняття санкцій проти України.

Його слова передає "РИА Новости". Зазначимо, що йдеться про санкції проти українських промисловців.

"У мене серце болить за робочих України, але РФ ввела санкції у відповідь на дії Києва. Росія готова, щоб санкції проти України було знято, готуватися до цього потрібно", – сказав він.

Путін заявив, що Росія всіляко готова "сприяти" відновленню відносин з Україною.

"Ми всіляко зі свого боку готові сприяти відновленню російсько-українських відносин. Ми робитимемо все, що від нас залежить, щоб ці відносини поновлювалися", – заявив Путін.

4 вересня Росія розширила персональні санкції проти України, ввівши нові обмеження проти топових політиків і чиновників.

Україна і ще п'ять Європейських країн раніше підтримали продовження Радою Євросоюзу санкцій проти Росії за незаконну окупацію Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз 10 вересня офіційно продовжив на шість місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України.

Санкції ЄС проти Росії передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції: