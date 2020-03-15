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15 березня • оновлено в 22:07
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Путін заявив, що йому плювати на санкції

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Президент Росії Володимир Путін зробив різку заяву про санкції, введені проти країни через анексіїю українського Криму.

"Та плювати на них, на ці санкції", – сказав російський лідер в інтерв'ю ТАСС для проєкту "20 вопросов Владимиру Путину". Анонс програми був опублікований на YouTube-каналі агенства.

Володимир Путін

Володимир Путін

Скрін відео

Президент додав, що, за різними оцінками, Росія втратила через санкції близько 50 мільярдів рублів. З іншого боку, він вважає, що тиск змусив країну "включити мізки".

Обережно! Ролик знятий пропагандистами!

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму Санкції проти Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
санкции Новини Росії видео
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дякую тоби, Боже, що я москаль, и мой президент Путин...
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2
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Иванович Василий
Иванович Василий
Zhikharev Dmitry, мало! Ниже голову склоняй - к земельке! И - бегом челом бить, да сильно, чтоб земля трещала!
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0
0
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Zhikharev Dmitry, аминь,тебе холоп!)
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0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну вот и ответ всем патриётам - допрыгались
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2
4
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Иванович Василий, Кто они? Прыгали на майдане и допрыгались до утери Крыма. Наверняка безвозвратной утери.
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2
2
Иванович Василий
Иванович Василий
Pavlov Pavel, ))) не мечтай, наивный!))) Как раз наоборот - не они допрыгались.
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0
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ой попирхнеться!
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4
1
Иванович Василий
Иванович Василий
филя филя, +, конечно! Минус-то от сегодняшнего - как может быть?!))) Никак - вперед в прошлое потянуло, что минус год решил сбросить?!)))
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0
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филя филя
филя филя
Мельничук Олександр, скоро? когда скажи, +- год ))
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