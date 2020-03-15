Президент Росії Володимир Путін зробив різку заяву про санкції, введені проти країни через анексіїю українського Криму.

"Та плювати на них, на ці санкції", – сказав російський лідер в інтерв'ю ТАСС для проєкту "20 вопросов Владимиру Путину". Анонс програми був опублікований на YouTube-каналі агенства.

Володимир Путін Скрін відео

Президент додав, що, за різними оцінками, Росія втратила через санкції близько 50 мільярдів рублів. З іншого боку, він вважає, що тиск змусив країну "включити мізки".

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Як писав OBOZREVATEL:

Нещодавно США включили до списку санкцій SDN дочірню трейдингову компанію "Роснефти" Rosneft Trading. Причина обмежень – "матеріальне сприяння" Венесуелі та її державній компанії PDVSA.

Раніше чотири країни – Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна – приєдналися до санкцій, які Євросоюз ввів проти РФ за порушення територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України.

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