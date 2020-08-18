Путін закликав підготуватися до падіння цін на нафту
Президент Росії Володимир Путін заявив, що обмеження угоди ОПЕ + в якийсь момент будуть зняті, і російська нафтова галузь повинна бути готова до такого майбутнього.
Про це він сказав на зустрічі з главою "Роснефти" Ігорем Сєчіним, передає "Інтерфакс".
Відзначимо, що зараз діє угода країн ОПЕК+ за взаємним скороченням видобутку нафти, що піднімає ціну на неї. У разі, якщо ж скорочення видобутку перестане діяти, то країни різко збільшать видобуток і ціни відповідно обваляться.
Путін визнав, що рано чи пізно обмеження ОПЕК+ закінчаться і це вплине на світову і російську економіку.
Російський лідер також зауважив, що, судячи з усього, падіння в РФ буде менше, ніж у багатьох інших країнах. "Подивимося за результатами року. Рано чи пізно це відбудеться, повторюю, всюди, і потрібно буде відповідати на той виклик, який буде пов'язаний з ростом світової економіки", – підкреслив президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У березні країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленостей з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давнини.
20 квітня ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна була викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.
Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набула чинності з 1 травня.
У червні міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобутку нафти ще на один місяць – до серпня.