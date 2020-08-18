Путін закликав підготуватися до падіння цін на нафту.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що обмеження угоди ОПЕ + в якийсь момент будуть зняті, і російська нафтова галузь повинна бути готова до такого майбутнього.

Про це він сказав на зустрічі з главою "Роснефти" Ігорем Сєчіним, передає "Інтерфакс".

Відзначимо, що зараз діє угода країн ОПЕК+ за взаємним скороченням видобутку нафти, що піднімає ціну на неї. У разі, якщо ж скорочення видобутку перестане діяти, то країни різко збільшать видобуток і ціни відповідно обваляться.

Путін визнав, що рано чи пізно обмеження ОПЕК+ закінчаться і це вплине на світову і російську економіку.

Російський лідер також зауважив, що, судячи з усього, падіння в РФ буде менше, ніж у багатьох інших країнах. "Подивимося за результатами року. Рано чи пізно це відбудеться, повторюю, всюди, і потрібно буде відповідати на той виклик, який буде пов'язаний з ростом світової економіки", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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