МоваЯзык

Топтеми:

Путін закликав підготуватися до падіння цін на нафту

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
2,8 т.
Путін закликав підготуватися до падіння цін на нафту

Путін закликав підготуватися до падіння цін на нафту.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що обмеження угоди ОПЕ + в якийсь момент будуть зняті, і російська нафтова галузь повинна бути готова до такого майбутнього.

Про це він сказав на зустрічі з главою "Роснефти" Ігорем Сєчіним, передає "Інтерфакс".

Відзначимо, що зараз діє угода країн ОПЕК+ за взаємним скороченням видобутку нафти, що піднімає ціну на неї. У разі, якщо ж скорочення видобутку перестане діяти, то країни різко збільшать видобуток і ціни відповідно обваляться.

Путін визнав, що рано чи пізно обмеження ОПЕК+ закінчаться і це вплине на світову і російську економіку.

Російський лідер також зауважив, що, судячи з усього, падіння в РФ буде менше, ніж у багатьох інших країнах. "Подивимося за результатами року. Рано чи пізно це відбудеться, повторюю, всюди, і потрібно буде відповідати на той виклик, який буде пов'язаний з ростом світової економіки", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

РосіяНовини РосіїВолодимир Путін
Поділитися в Facebook
  2. Економіка