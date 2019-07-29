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"Путін все блокує": "Нафтогаз" забив на сполох через Росію

1.9т Читати матеріал російською

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" Росія зможе повністю відмовитися від використання української газотранспортної системи.

"Давайте будемо чесними, якщо не буде масштабних обсягів транспортування російського газу, то, я думаю, під час каденції пана Путіна навряд чи якесь альтернативне застосування української ГТС буде можливе", – повідомив Коболєв в інтерв'ю YouTube-каналі KRYM.

За його словами, також Російська Федерація банально блокує використання газотранспортної системи України третіми країнами.

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"Наприклад, раніше країни Середньої Азії так само через Росію, Україну транспортували газ до Європи – це все заблоковано", – підсумував Коболєв.

Росія може повністю відмовитися від використання української газотранспортної системи

Росія може повністю відмовитися від використання української газотранспортної системи

Нагадаємо, що в НАК "Нафтогаз України" допустили припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Особи
Андрій Коболєв Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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