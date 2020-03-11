Президент Росії Володимир Путін заявив, що США, нібито не бажаючи матеріально допомагати, вимагали транзиту газу через Україну, щоб Київ отримував "хоч якісь гроші" від Росії.

Безглузду версію він озвучив у 11-й серії інтерв'ю ТАСС (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ось "Північний потік-2", ввели санкції. Ну, США завжди були проти розвитку наших відносин економічних із Європою... І проти "Північного потоку-1" вони ж боролися, тепер так само борються проти "Північного потоку-2". Ось дивіться, для чого вони це робили і чому? Яка підстава була – забезпечити транзит через територію України. Теж трохи дивно, правда?" – висловився він.

Путін визвірився на США за "піклування" про Україну Цензор.НЕТ

За словами російського лідера, захід нібито "піклується про Україну і взяв її під зовнішнє управління, але хоче, щоб Україна існувала, зокрема і за гроші Росії".

"Самі не хочуть їм гроші давати. За рахунок транзитних грошей, щоб Україна хоч щось там отримувала від нас. Гаразд, ми згодні, бо загалом, у зв'язку зі зростанням споживання газу в Європі в цілому і в Україні зокрема, і ми будемо зацікавлені, ми і надалі будемо транзитувати. Менший обсяг, але ми будемо це робити", – огризнувся Путін.

На його думку, якщо договір про транзит газу підписано, санкції з Росії треба зняти.

"Немає підстав для введення. А якщо санкції залишаться, лишається тільки один спонукальний мотив. Який? Забезпечити конкурентні переваги для свого LNG, для свого скрапленого газу", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зізнався, що називає свого американського колегу Дональда Трампа просто Дональдом.

Він також наїхав на президента України Володимира Зеленського, заявивши, що своїми заявами про Другу світову війну той нібито "плюнув в обличчя українцям".

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