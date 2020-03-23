Путін вирішив воювати з Саудівською Аравією до кінця – Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін не має наміру першим йти на мирову з Саудівською Аравією, яка ступила на стежку "нафтової війни" після розвалу угоди ОПЕК+.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені з позицією Кремля, передає Finanz.ru.

"Хоча ціна російської нафти Urals з 50 доларів падала нижче за 20, рубль пережив рекордну з 2014 року девальвацію, а економіка РФ замість "прориву" до світових темпів зростання котиться в рецесію й зубожіння людей, Путін упевнений у своїй здатності пережити кризу й "протриматися" довше за саудитів у війні на виснаження", – йдеться в матеріалі.

За словами джерел агентства, гостра реакція Саудівської Аравії на провал переговорів ОПЕК+, де Росія шокувала міністрів відмовою скорочувати видобування нафти у відповідь на епідемію коронавірусу, виявилася несподіванкою для російського керівництва.

Ер-Ріяд оголосив про плани на третину збільшити видобування (з 9,7 до 12 млн барелів на добу), у 1,5 раза наростити експорт (до 10 млн барелів на день), а також ввів безпрецедентні в історії знижки на свою нафту – 6 доларів для Азії, 7 доларів для США та 8 доларів для Європи, де саудівські сорти конкурують з російською Urals.

За умов попиту, щодо падає, масових обмеження на авіаперельоти й зупинки промисловості в США та Європі, Саудівська Аравія виливає на ринок мільйони барелів, продаючи сорт Arab Light в Європі на 10,25 долара дешевше за Brent. Нічого подібного нафтовий ринок не бачив жодного разу в історії, констатує аналітик Energy Aspects Амріта Сен.

"У нафтотрейдерів, які торгують Urals, вже виникають проблеми: минулого тижня Trafigura, Glencore, Shell і Total не змогли знайти жодного покупця на російську нафту за ціною Brent мінус 3,3-3,8 долара. На ринку Північно-Західної Європи котирування Urals падали до 18-річного мінімуму в 18,67 долара за барель", – зазначає видання.

У Кремлі вважають дії саудитів "шантажем" і впевнені, що зможуть протриматися довше за близькосхідних конкурентів, стверджує джерело Bloomberg. Путін не з тих, хто здається, навіть якщо доводиться зазнавати великих фінансових втрат, переконаний інший.

З нафтою за 20 економіка РФ втрачає по 6 млрд доларів щомісяця щодо базової ціни бюджету (42,4 долара), оцінює стратег ITI Capital Іскандер Луцько.

Розрахунок Москви полягає в тому, що бюджет Саудівської Аравії куди більш залежний від ціни на нафту. Для його балансування потрібно 75-83 долара за барель, вказує Луцько.

Але окремо нафтова галузь королівства значно ефективніша: собівартість саудівської сировини помітно нижча, ніж російської, – це 17 доларів за барель за новими проєктами й 10 доларів для підтримки поточних. Росії ж потрібно 25 доларів за барель, щоб підтримувати видобування, і 42-44 долари – щоб запускати нові проєкти, вказує Луцько.

Склеїти розбиту чашку вже, найімовірніше, неможливо. "Навряд чи Саудівська Аравія піде назад, – говорить аналітик Fitch Дмитро Маринченко. – Для них це означатиме втрату обличчя".

Оплатити амбіції лідерів, як завжди, зі свого гаманця доведеться російським громадянам, попереджає засновник Movchans Group Андрій Мовчан: обвал рубля вплине на подорожчання споживчих кошиків, тому що у вітчизняному виробництві велика частка імпорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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