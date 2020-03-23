Путін вирішив воювати з Саудівською Аравією до кінця – Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін не має наміру першим йти на мирову з Саудівською Аравією, яка ступила на стежку "нафтової війни" після розвалу угоди ОПЕК+.
Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені з позицією Кремля, передає Finanz.ru.
"Хоча ціна російської нафти Urals з 50 доларів падала нижче за 20, рубль пережив рекордну з 2014 року девальвацію, а економіка РФ замість "прориву" до світових темпів зростання котиться в рецесію й зубожіння людей, Путін упевнений у своїй здатності пережити кризу й "протриматися" довше за саудитів у війні на виснаження", – йдеться в матеріалі.
За словами джерел агентства, гостра реакція Саудівської Аравії на провал переговорів ОПЕК+, де Росія шокувала міністрів відмовою скорочувати видобування нафти у відповідь на епідемію коронавірусу, виявилася несподіванкою для російського керівництва.
Ер-Ріяд оголосив про плани на третину збільшити видобування (з 9,7 до 12 млн барелів на добу), у 1,5 раза наростити експорт (до 10 млн барелів на день), а також ввів безпрецедентні в історії знижки на свою нафту – 6 доларів для Азії, 7 доларів для США та 8 доларів для Європи, де саудівські сорти конкурують з російською Urals.
За умов попиту, щодо падає, масових обмеження на авіаперельоти й зупинки промисловості в США та Європі, Саудівська Аравія виливає на ринок мільйони барелів, продаючи сорт Arab Light в Європі на 10,25 долара дешевше за Brent. Нічого подібного нафтовий ринок не бачив жодного разу в історії, констатує аналітик Energy Aspects Амріта Сен.
"У нафтотрейдерів, які торгують Urals, вже виникають проблеми: минулого тижня Trafigura, Glencore, Shell і Total не змогли знайти жодного покупця на російську нафту за ціною Brent мінус 3,3-3,8 долара. На ринку Північно-Західної Європи котирування Urals падали до 18-річного мінімуму в 18,67 долара за барель", – зазначає видання.
У Кремлі вважають дії саудитів "шантажем" і впевнені, що зможуть протриматися довше за близькосхідних конкурентів, стверджує джерело Bloomberg. Путін не з тих, хто здається, навіть якщо доводиться зазнавати великих фінансових втрат, переконаний інший.
З нафтою за 20 економіка РФ втрачає по 6 млрд доларів щомісяця щодо базової ціни бюджету (42,4 долара), оцінює стратег ITI Capital Іскандер Луцько.
Розрахунок Москви полягає в тому, що бюджет Саудівської Аравії куди більш залежний від ціни на нафту. Для його балансування потрібно 75-83 долара за барель, вказує Луцько.
Але окремо нафтова галузь королівства значно ефективніша: собівартість саудівської сировини помітно нижча, ніж російської, – це 17 доларів за барель за новими проєктами й 10 доларів для підтримки поточних. Росії ж потрібно 25 доларів за барель, щоб підтримувати видобування, і 42-44 долари – щоб запускати нові проєкти, вказує Луцько.
Склеїти розбиту чашку вже, найімовірніше, неможливо. "Навряд чи Саудівська Аравія піде назад, – говорить аналітик Fitch Дмитро Маринченко. – Для них це означатиме втрату обличчя".
Оплатити амбіції лідерів, як завжди, зі свого гаманця доведеться російським громадянам, попереджає засновник Movchans Group Андрій Мовчан: обвал рубля вплине на подорожчання споживчих кошиків, тому що у вітчизняному виробництві велика частка імпорту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти сорту Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16/барель.
Японський банк Mizuho передбачив падіння цін на нафту нижче за нуль. Там вважають, що вільні сховища дуже швидко заповняться, тож виробникам доведеться доплачувати, щоб десь зберігати сировину.
Вартість бареля нафти марки Brent може впасти нижче за $20 вже в середині квітня, а ціни на WTI можуть опуститися аж до $15-17/бар.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".