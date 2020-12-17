Путін вирішив, що Байден дозволить добудувати "Північний потік-2"

Президент Росії Володимир Путін висловив надію, що новообраний президент США Джо Байден не перешкоджатиме завершенню газопроводу "Північний потік-2".

Про це він сказав під час щорічної пресконференції, яку транслювали російські канали. Він вважає, що газопровід в обхід України вигідний Німеччині та Європі загалом.

Водночас Путін висловив надію, що нова американська адміністрація на чолі з обраним президентом із повагою поставиться до інтересів Євросоюзу під час добудови трубопроводу.

За словами президента РФ, будівництво "Північного потоку-2" майже завершено – залишилося добудувати близько 165 км. "Я думаю, що ми роботу закінчимо", – зазначив він.

11 грудня Росія вперше після санкцій США відновила будівництво газопроводу в обхід України своїми силами. Воно було зупинено рік тому, коли Вашингтон ввів санкції, що загрожували швейцарській компанії Allseas, яка їх проводила.

Вони повинні встигнути закінчити до 31 грудня залишок ділянки двох ниток газопроводу. Якщо ж "Газпром" не встигне зробити цього до січня, то будівництво не вдасться продовжувати через невідповідні погодні умови.

Інший російський трубоукладач (більш сучасний) із системою динамічного позиціонування "Академік Черський" на початку цього тижня несподівано покинув зону добудови "Північного потоку-2" і пішов до берегів Калінінграда.

На недобудованій ділянці газопроводу перебувають три російських судна – "Катунь", "Балтійський дослідник" і "Фортуна".

Як повідомляв OBOZREVATEL: