Путін розпорядився ввести санкції проти України: що це означає

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на антиросійські санкції України. Документ вступає у силу із 22 жовтня.

Його текст уже опубліковано на сайті президента Росії. Спеціальні економічні заходи вводять проти українських фізичних і юридичних осіб. При цьому указ зобов’язує уряд РФ визначити перелік цих осіб, а також саму суть "спеціальних заходів".

Серед іншого в документі також йдеться про те, що РФ скасує спеціальні економічні заходи, якщо Україна припинить дію своїх санкцій щодо росіян і російських компаній.

Новини Україна розширила санкції проти Росії

У тексті документа йдеться, що санкції вводяться "у відповідь на недружні й такі, що суперечать міжнародному праву дії України, пов'язані із введенням обмежувальних заходів щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації, із метою захисту національних інтересів Російської Федерації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені у санкційний список США.

Зокрема, під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг.