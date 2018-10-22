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Путін розпорядився ввести санкції проти України: що це означає

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на антиросійські санкції України. Документ вступає у силу із 22 жовтня.

Його текст уже опубліковано на сайті президента Росії. Спеціальні економічні заходи вводять проти українських фізичних і юридичних осіб. При цьому указ зобов’язує уряд РФ визначити перелік цих осіб, а також саму суть "спеціальних заходів".

Серед іншого в документі також йдеться про те, що РФ скасує спеціальні економічні заходи, якщо Україна припинить дію своїх санкцій щодо росіян і російських компаній.

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У тексті документа йдеться, що санкції вводяться "у відповідь на недружні й такі, що суперечать міжнародному праву дії України, пов'язані із введенням обмежувальних заходів щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації, із метою захисту національних інтересів Російської Федерації".

Путін розпорядився ввести санкції проти України: що це означає

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені у санкційний список США.

Зокрема, під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкти
санкцииРосіяУкраїна
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Ильченко София
Ильченко София
Для УКРАИНЫ,ты серая моль, окурок и хуйло-педофил,никто,а зовут тебя хуйло,и твои "санкции"засунь себе в очко,хуйло смердючее.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ильченко София, А это вы на каком языке пишете? Непорядок - за русский язык вас к ответу привлечь следует.
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Ильченко София
Ильченко София
Хуйлячі падли!Скільки вам потрібно пояснювати,що ви псиняче дярьмо,і в УКРАІНІ вам, нема міста назавжди!На хуй пиздуйте ,ворожі сцучяри!
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Ильченко София
Ильченко София
Скасцапи!Це гумові нацюцюрники,які УКРАІНА,ліквідує,назавжди!Слава УКРАІНІ!Смерть ворожим падлюгам бомжоросіі!
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