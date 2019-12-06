"Потрібно і те, і інше": Росія й Німеччина обнадіяли Україну щодо транзиту газу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру припиняти транзит газу через територію України, але питання полягає в економічній доцільності.

Так він прокоментував ситуацію навколо будівництва газопрооводу в обхід України "Північний потік-2" на зустрічі з німецьким бізнесом, передає "Інтерфакс-Украіна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я ще раз хочу наголосити: це ("Північний потік-2". – Ред.) суто комерційний проєкт. Уряд, фактично, не бере в ньому участі. І так, щоб не було ніяких тлумачень, багато разів про це говорив, ще раз хочу про це сказати: це зовсім не означає, що Росія має намір припинити транзит через територію України", – сказав він.

За його словами, питання полягає в економічній доцільності. Путін розраховує, що сторони на переговорах з Україною щодо газу у Відні знайдуть прийнятні рішення, хоча озвучені наразі запити важко реалізувати.

Путін допустив транзит газу через Україну

"Ми зараз, як ви знаєте, ведемо переговори з нашими українськими партнерами, вони відбуваються у Відні. Я так бачу, що по обидва боки там лунають запити, прямо скажу, досить важко реалізовані, але сподіваюся, що все ж таки учасники цих переговорів, а це, перш за все, суб'єкти господарства з обох сторін, знайдуть прийнятні для них рішення", – сказав Путін.

На цій же зустрічі заступниця голови правління Східного комітету німецької економіки, голова наглядової ради компанії CLAAS KGaA mbH Катріна Клаас-Мюльгойзер наголосила на необхідності продовження транзиту газу через Україну.

"До кінця року мають бути створені передумови для транзиту газу з Росії через Україну, час закінчується. Ці переговори потрібно використати для того, щоб досягти довіри і знайти компроміс для всіх країн", – сказала вона.

"Ми переконані, що важливо зберегти транзит через Україну для того, щоб поставляти надійно і довгостроково російський газ в Європу. Також ми впевнені, що проєкт "Північний потік-2" має стати великим успіхом. Нам потрібно і те, і інше – потрібні два маршрути, тому що попит на газ зростає, а труба – найкращий спосіб доставки", – зазначила Клаас-Мюльгойзер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу. Відповідна директива ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу, незалежного від компанії, що постачає йому газ.

Конгрес США планує ввести санкції проти компаній з Німеччини та Швейцарії, які займалися будівництвом трубопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть набути чинності вже до католицького Різдва, 25 грудня.

У Росії заявили, що майбутні американські санкції проти компаній, які будують газопровід "Північний потік-2", незаконні, а тому закликали європейців їх обходити.

Посол Данії в Росії Карстен Сендергорд заявив, що перед видачею дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" його країні необхідно було переконатися, що проєкт відповідає екологічним стандартам.

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