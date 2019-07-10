Росія раптово захотіла відновити польоти у Грузію: у Кремлі пояснили поступки

У Росії не виключили можливості скасування заборони на прямі авіаперельоти з Грузією, оскільки Москву задовольнила реакція офіційного Тбілісі на інцидент із грузинським журналістом.

Про це пише "Коммерсант" із посиланням на джерело у російському МЗС. За його словами, якщо грузинська сторона нормалізує ситуацію і зробить кроки до "зниження русофобії", Москва готова повернутися до обговорення скасування візового режиму для грузинів.

Співрозмовник видання у МЗС РФ, який погодився говорити на умовах анонімності, похвалив грузинську владу за реакцію на "провокацію "Руставі-2".

"Відомо, кому підконтрольний цей телеканал. Це була провокація Саакашвілі (експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. – Ред.) і близьких до нього сил. Вона була спрямована на підрив російсько-грузинських відносин. Але влада Грузії знайшла в собі сили висловити до цього своє ставлення і різко засудити", – сказав дипломат.

Росія і Грузія можуть відновити польоти

Пізніше глава МЗС Грузії Давид Залкаліані схвалив заяву Путіна про те, що він не має наміру вживати економічних заходів проти Грузії.

Він нагадав, що уряд категорично засудив скандальну заяву ведучого.

"Ці провокаційні заяви, які викликали напружену ситуацію, а потім ескалацію, були категорично неприйнятними – наш уряд зробив дуже чіткі заяви і оцінки у зв'язку із цим. Звісно, після цього були ускладнення, такі як заяви Держдуми РФ. Однак рішення президента Росії – це однозначно єдино правильне рішення, яке можна тільки схвалити. Оскільки в жодному разі ці безвідповідальні і провокаційні заяви, після яких відбулося погіршення ситуації, метою яких і було викликати напруженість, дестабілізацію ситуації, створити ескалацію і той важкий фон, який може завдати непоправного удару подальшому розвитку нашої країни, її економічному розвитку, допускати цього, звісно ж, було не можна", – сказав Залкаліані.

Пізніше прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що відновлювати авіасполучення між Росією і Грузією поки передчасно, оскільки небезпека для росіян там залишається, передає ТАСС.

Представник Кремля висловив упевненість у тому, що рано чи пізно авіасполучення відновиться.

"Наявність обмеження на польоти, заборона польотів – це абсолютно вимушений захід, відповідно, ситуація буде постійно моніторитися, і щойно з'являться ознаки того, що ситуація нормалізувалася для російських туристів, що виникла з таких русофобських проявів, ось тоді буде час для аналізу і ухвалення якихось інших рішень. Поки про це говорити передчасно", – заявив він.

При цьому Пєсков наголосив, що відновлення польотів до Грузії не можна виключати. "Звичайно ж, ми сподіваємося, що рано чи пізно це станеться, але зараз поки, з урахуванням такої сильної поляризації, причому з екстремістськими відтінками, поляризації грузинського суспільства і антиросійськими і русофобськими проявами, існує об'єктивна небезпека перебування у Грузії великої кількості російських туристів", – пояснив прессекретар Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін раніше заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії з міркувань безпеки. Грузинські авіакомпанії також не можуть здійснювати рейси до Росії з цього дня.

Мінтранс попередньо оцінив втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення із Грузією у 3 млрд руб.

Нагадаємо, популярний у Грузії телеведучий Георгій Габунія в ефірі телеканалу "Руставі-2" у неділю, 7 липня, нецензурно вилаяв російського президента і його покійних батьків.

Грузинська телекомпанія "Руставі-2" припинила мовлення після скандалу, який розгорівся через лайку тележурналіста.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.