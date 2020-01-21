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21 січня • оновлено в 16:10
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Путін проти: Лукашенко розповів про підлість Росії з нафтою

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія виступила проти продажу казахстанської нафти Мінську.

"Казахстан зможе поставити нам нафту, якщо Росія погодиться з цим. Дивно: наш союзник не дає згоди на поставку нафти від нашого іншого союзника", – заявив Лукашенко, передає "БелТА".

"Що ж, така ситуація зараз із поставками нафти, і ми повинні з цим розібратися", – додав президент Білорусі.

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При цьому, за його словами, зараз у Мінська немає альтернативи поставкам російської нафти "в повному обсязі".

"Але, як ми домовлялися, диверсифікація нам потрібна. Треба йти до того, що 30-40% нафти ми купуватимемо в Російській Федерації. Відсотків 30 ми маємо з Балтики завозити і відсотків 30 через Україну – перевірений вже шлях", – резюмував Лукашенко.

Так, Мінськ напередодні Нового року не зміг домовитися з російськими нафтовими компаніями про умови їхніх послуг із 1 січня 2020 року.

Після цього президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився найближчими днями розпочати імпорт нафти від альтернативних постачальників.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія виступила проти продажу казахстанської нафти Мінську

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія виступила проти продажу казахстанської нафти Мінську

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Шукати нових постачальників там почали після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

  • 31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й застосувати нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

  • За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії та Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Махно Володимир
Махно Володимир
это все указывает на то, что путина нагнули и сейчас трахают во все щели. но он всячески пытается вырваться и тем самым все замыкает на себе..на россии. все поставки нефти и газа.
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hunt andres
hunt andres
Махно Володимир, Ты debil? Или у тебя просто такие аналитические способности?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Путин звонит Лукашенко: -Я слышал, вы начали альтернативные закупки нефти в Норвегии? -Это - не я, это – Колька!
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Скирда Женя
Скирда Женя
ВОТ ТАК ВОТ И ПОКУПАЙ на прямую стратегическое сырьё у рф (газ нефть и т.д.) не захотел Лукашенко поступиться суверенитетом , перекрыли нефть!!!! Прекрасный пример для дураков-предателей в Украине которые "Настойчиво предлагают" покупать ГАЗ у путина!!!!
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