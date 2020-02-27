Путін пригадав Україні борги часів СРСР і зажадав грошей

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що Москва нібито має право на активи деяких країн за кордоном.

Про це він заявив на зустрічі з робочою групою з підготовки поправок до Конституції цієї країни, передає РБК. За його словами, РФ, ставши правонаступницею СРСР, взяла на себе зобов'язання з виплати боргів усіх республік в обмін на ці активи.

Володимир Путін "Інтерфакс"

"Ми, по-моєму, тільки за Україну 16 млрд виплатили", – стверджує російський президент.

Він заявив, що всі кредити вже погашені, а активи за кордоном деякі новоутворені на колишньому просторі Радянського Союзу держави так і не передали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін заявив, що у Росії нібито "хочуть вкрасти перемогу" і закликав прописати в Конституції неприпустимість фальсифікації історії про Другу світову війну.

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