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14 квітня • оновлено в 03:20
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Путін повернув у РФ голодні 90-ті роки: аналітик розповів, що чекає росіян

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Росія опинилася на порозі колапсу через економічну кризи, епідемії коронавируса і політики президента Володимира Путіна.

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Про це написав аналітик Іван Яковина у статті на сайті "Новое время".

За його словами, у Росії почалася справжнісінька катастрофа, причому Володимир Путін і його підлеглі в уряді і Держдумі роблять все можливе, щоб ситуація стала тільки гіршою.

Інформаційна лабораторія найбільшого російського "Сбердані", зафіксувала другий поспіль тиждень падіння витрат росіян на товари і послуги – мінус 23%. Так, росіяни майже перестали купувати товари тривалого користування - одяг, взуття, аксесуари, меблі та предмети інтер'єру. На думку фахівців, якщо ці показники не піднімуться до травня, то тільки цей фактор знизить річний ВВП Росії на $13 млрд – майже на 1%.

Тим часом, різко зросли продажі алкоголю. Такі дані наводить дослідницька компанія Nielsen, посилаючись на інформацію російських торгових мереж:

  • продажі горілки зросли на 30%;

  • пива - на 25%;

  • віскі - майже на 50%;

Разом з цим подорожчали і продукти харчування. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що треба взяти питання цін на продовольство "на особливий контроль". Прем'єр-міністр Михайло Мішустін теж підтримав цю пропозицію регулювання роздрібних цін на їжу.

"Ви знаєте, я ще пам'ятаю Радянський Союз і величезні черги навіть за найпростішою їжею. Тому точно знаю: як тільки уряд починає регулювати ціни на будь-які продукти і ліки, ці продукти і ліки моментально зникають з магазинів. Їх все одно можна буде купити, але набагато дорожче. У тих самих спекулянтів, яких так сильно не любить Мішустін", - написав Іван Яковина.

За його словами, фактично Путін зараз завершує коло і "повертає Росію у дикі і голодні дев'яності роки. Зараз вже є повний конфлікт - старий і неадекватний президент, низькі ціни на нафту, всюди бандити, а скоро і в магазинах будуть черги і дефіцит".

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітики спрогнозували, що російська економіка через пандемію коронавірусу зменшиться на 3,8% в 2020 році в кращому випадку, в гіршому - на 10,2%.

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Тема
Коронавірус
Особи
Михайло Мішустін Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
криза
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Paгули, вы вообще дoлбaнyлись :-) по-вашему, только в России потребление упало? А в той же Америке люди сейчас активно скупают машины, штаны и предметы интерьера? И где это в России "повсюду бaндиты" и дефицит в магазинах почему должен появиться именно в России?
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