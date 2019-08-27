Путін порушив закон в Криму: поліція раптово дала задню

Президента Росії Володимира Путіна не штрафуватимуть за їзду без шолома на мотоциклі в окупованому Криму.

Така відповідь надійшла юристу Максиму Чіхунову, який просив так зване російське ДАІ Севастополя залучити російського лідера до відповідальності. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

У відповіді сказано, що Путін нібито мав повне право їхати без шолома. У документі пояснюється, що таке дорожній рух. І повідомляється, що "під час проведення протокольних заходів, спортивних змагань, військових парадів дорожній рух повністю знімається (забороняється)".

Тому норми "правил (дорожнього руху. - Ред.) на учасників перерахованих заходів не поширюються". Чіхунов має намір оскаржувати відповідь ДАІ, оскільки вважає, що закону повинні дотримуватися всі. За його словами, незалежно від заходу, учасники дорожнього руху зобов'язані дотримуватися норм безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін 10 серпня відвідав в анексованому Криму організоване мотоклубом "Нічні вовки" байк-шоу "Тінь Вавилона". Він приїхав на захід за кермом мотоцикла "Урал". За ним на пасажирському сидінні сидів "т.в.о. губернатора" Севастополя Михайло Развожаев, а в колясці - "глава" Криму Сергій Аксьонов. Всі їхали без шоломів.

Чіхунов попросив покарати Путіна і людей, які їхали з ним на "Уралі", за статтею 12.6 КоАП РФ ( "Порушення правил застосування ременів безпеки або мотошоломів"), санкція якої передбачає штраф у розмірі однієї тисячі рублів. Юрист зауважив, що закон для всіх один і не повинно бути "ніяких подвійних стандартів".

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