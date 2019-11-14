"Ми готові": Путін дав Україні гучну обіцянку щодо газу

Президент Росії Володимир Путін запевнив, що готовий продовжити транзит газу через територію України, і пообіцяв знизити ціну при прямих поставках.

Із гучною заявою виступив він на брифінгу на полях саміту БРІКС у Бразилії у четвер, 14 листопада.

"Ми готові працювати з Україною і щодо транзиту, і щодо поставок у саму Україну. При чому, за цінами нижчими від тих, за якими Київ отримує такий же російський газ, тільки по реверсу з боку Європи. Хочу, щоб усім було зрозуміло. Неможливий ніякий реверс. Не може газ текти в пів труби в один бік і пів труби в інший. Це нереально. На вербі груші", – висловився він.

Путін дав Україні гучну обіцянку щодо газу

Таким чином глава держави відповів на запитання, що чекає на обидві країни після закінчення терміну дії договору про транзит 31 грудня 2019 року.

Крім того, лідер Росії заявив, що готовий знизити ціну на газ для України на 25 відсотків при прямих поставках.

При цьому, Путін зазначив, що існує ризик припинення транзиту. "Якщо Україна не встигне до кінця року привести своє законодавство щодо транзиту до європейських стандартів", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.

Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну обернеться негативними наслідками для української промисловості і рядових споживачів.

Монобільшість Верховної Ради в четвер, 31 жовтня, підтримала законопроєкт про проведення анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Цей процес передбачає відокремлення від компанії газотранспортної системи.

Наявність відкритих спорів між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!