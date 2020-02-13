Путін поклав око на Білорусь: на Заході розповіли, як можуть захистити Мінськ

Президент Росії Володимир Путін намагається відновити владу Москви над колишніми республіками Радянського Союзу і тепер він зробив нові зусилля з підкорення Білорусі.

"Її президент Олександр Лукашенко пручається, але хоча він і не є привабливим партнером для Заходу, його спроба врятувати свою країну заслуговує на підтримку", – пише The Washington Post.

Зокрема, російський президент перервав поставки дешевої нафти, від якої сильно залежить економіка Білорусі, одночасно вимагаючи виконання союзного договору.

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"Лукашенко виставив напоказ свій опір російському тиску, купивши танкер з нафтою у Норвегії. А держсекретар США Майк Помпео анонсував надання йому допомоги, відвідавши Мінськ 1 лютого і ставши першим главою Держдепартаменту, який зробив це з 1993 року", – відзначають журналісти.

Одночасно з цим Помпео запевнив Лукашенка, що американські виробники енергії готові поставити 100% необхідної Мінську нафту за конкурентними цінами.

Російський президент перервав поставки дешевої нафти, від якої сильно залежить економіка Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Шукати нових постачальників там почали після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й застосувати нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії та Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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