Путін почав знімати санкції з України

Роман Груша Економіка 16:07, 14.10.2020 Оновлено: 16:23, 14.10.2020

Президент Росії Володимир Путін погодився зняти санкції з двох українських підприємств – Барського машинобудівного заводу і Рубіжанського картонного комбінату.

Таким чином, компаніям дозволять постачати продукцію у Росію. Відповідне рішення Путін підтримав на нараді з членами російського уряду в середу, 14 жовтня.

З пропозицією зняти санкції з українських підприємств виступив голова уряду Російської Федерації Михайло Мішустін.

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