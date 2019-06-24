Путін підписав новий указ про відповідь на санкції: що вирішив

Президент Росії Володимир Путін продовжив дію продовольчого ембарго, введеного у відповідь на санкції проти Росії, на рік — до 31 грудня 2020 року.

Про це сказано в указі російського лідера. Уряду РФ доручено забезпечити здійснення заходів щодо реалізації цього указу і у разі необхідності внести пропозиції про зміну терміну дії зазначених контрсанкцій.

"Продовжити з 1 січня по 31 грудня 2020 року дію окремих спеціальних економічних заходів, передбачених указом президента... "Про застосування окремих спеціальних економічних заходів із метою гарантування безпеки Російської Федерації", — йдеться у документі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, продембарго Росії у відповідь на санкції Заходу діє вже майже п'ять років. Президент РФ підписав відповідний указ 6 серпня 2014 року. Заборона на ввезення сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства діє щодо: США, країн ЄС, Канади, Австрії, Норвегії, України, Албанії, Чорногорії, Ісландії та Ліхтенштейну.

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