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Путін підписав новий указ про відповідь на санкції: що вирішив

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Президент Росії Володимир Путін продовжив дію продовольчого ембарго, введеного у відповідь на санкції проти Росії, на рік — до 31 грудня 2020 року.

Про це сказано в указі російського лідера. Уряду РФ доручено забезпечити здійснення заходів щодо реалізації цього указу і у разі необхідності внести пропозиції про зміну терміну дії зазначених контрсанкцій.

"Продовжити з 1 січня по 31 грудня 2020 року дію окремих спеціальних економічних заходів, передбачених указом президента... "Про застосування окремих спеціальних економічних заходів із метою гарантування безпеки Російської Федерації", — йдеться у документі.

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Путін підписав новий указ про відповідь на санкції: що вирішив

Як повідомляв OBOZREVATEL, продембарго Росії у відповідь на санкції Заходу діє вже майже п'ять років. Президент РФ підписав відповідний указ 6 серпня 2014 року. Заборона на ввезення сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства діє щодо: США, країн ЄС, Канади, Австрії, Норвегії, України, Албанії, Чорногорії, Ісландії та Ліхтенштейну.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Greyder Rihard
Greyder Rihard
Грузинские вина "Минассали " "Минассрали" теперь вместо России отправятся в Украину. И это хорошо У нас у россиян есть свои шикарные вина Крыма ,Кубани,Абхазии,Ставрополья. Импортозамещение действует .
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Махно Володимир
Махно Володимир
2019. Кострома. До чего народ довели, теперь рядом с пенсионерами в мусорных баках, еду ищет и молодежь) https://www.youtube.com/watch?v=76q-AMsW4Uw
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Махно Володимир, это западенцы...коим ни в Польше ни в России работы не нашлось..
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сoсите, Кацaпы, ещё год! (с)
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CARGO 100
CARGO 100
Махал Махалыч, мы это прошли еще в 90-х, а вам еще лет сто сосать ...
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