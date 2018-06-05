Путін озвучив втрати від санкцій проти Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що за чотири роки дії антиросійських санкцій торговий обіг РФ і ЄС знизився більш ніж на 150 млрд доларів.

"У нас торговий обіг з країнами Євросоюзу зараз майже 250 мільярдів. Він впав удвічі, був 400 з гаком мільярдів", - зазначив Путін в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, передає прес-служба Кремля.

У зв'язку з цим президент Росії заявив про необхідність нарощувати взаємодію з Європейським Союзом.

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"Так нам навіщо подальше падіння? Нам навіщо розхитувати Євросоюз, щоб зазнавати додаткових збитків, витрат або недоотримувати можливу вигоду від співпраці з Євросоюзом? Навпаки, треба нарощувати взаємодію з Євросоюзом", - резюмував Путін.

Нагадаємо, раніше ЄС ввів персональні санкції за організацію незаконних виборів у Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна дума Росії проголосувала за поправки до Кримінального кодексу РФ, що встановлюють відповідальність за виконання санкцій іноземних держав на території країни, а також прийняла законопроект про протидію санкціям.