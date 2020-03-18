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18 березня • оновлено в 17:26
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Путіна підловили на маніпуляції про гроші: показова статистика

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Президент Росії Володимир Путін, який зарахував росіян з доходом в 17 тис. рублів (близько 5300 грн) до середнього класу, досить слабко розбирається у грошах і реальній вартості життя в РФ.

До такого висновку можна дійти, якщо проаналізувати його висловлювання про свої витрати і про суми, які в "наддержаві" виділяють на соціальну допомогу, пише "Медуза".

Як Путін розбирається в грошах

Як Путін розбирається в грошах

Що говорив Путін і про які суми:

5000 руб. (1650 грн): стільки Путін заплатив за морозиво. "Здачу міністру віддайте".

10 000 руб. (3300 грн): таку допомога Путін пообіцяв дітям з інвалідністю. "Це небагато".

10 800 руб. (3564 грн): така виплата з інвалідності в Петербурзі. "Думаю, дуже важко прожити на такі гроші".

11 000 руб. (3630 грн): таку допомогу Путін пообіцяв дітям до 3 років. "Це суттєва підтримка".

17 000 руб. (5610 грн): стільки і більше, на думку Путіна, заробляє середній клас в Росії.

ДЕКІЛЬКА ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ РУБЛІВ (умовно від 6600 до 30 тис. грн) вистачить на створення свого бізнесу, впевнений Путін. "До речі, пристойні гроші".

1 000 000 руб. (330 тис. грн): Путіна коробить, що стільки в день отримують топ-менеджери держкорпорацій.

Висловлювання Путіна про гроші

Висловлювання Путіна про гроші

Медуза

Як повідомляв OBOZREVATEL, економічна криза і санкції, накладені на Росію після анексії Криму, відкинули доходи звичайних росіян на 13 років назад – до рівня 2007 року.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що збільшити доходи росіян до 2020 року в два рази, як це планували в 2008 році, не вдалося через те, що "це були попередні плани".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його коробить від зарплат іноземних топ-менеджерів, які в російських держкорпорації отримують по "мільйону рублів в день". Але зробити з цим він нічого не може.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що 70% росіян ставляться до середнього класу населення, оскільки в Росії свій, "особливий" середній клас.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Криза в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Обоз, вам не стыдно куйню размещать?
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