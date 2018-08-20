"Путін не допоможе": в Росії визнали "мляве" зростання економіки

У Росії успішне виконання травневого указу президента Володимира Путіна не допоможе різко прискорити економічне зростання, перешкодою для якого стануть західні санкції і підвищення ПДВ.

Як повідомляє газета "Ведомости" з посиланням на опитування економістів, зростання російської економіки буде млявим і несуттєвим, оскільки міжнародні санкції блокують можливість планування методів щодо стабілізації далі, ніж на один рік.

У зв'язку з цим вони сумніваються в здатності російської економіки вийти на темпи зростання вище трьох відсотків, починаючи з 2021 року, про які раніше говорили в Мінекономрозвитку РФ. Якщо зовнішні обмеження будуть наростати, Центробанку Росії доведеться відмовитися від зниження ключової ставки, а це призведе до подорожчання кредитів для бізнесу. В результаті зростання, якщо і буде, то стримане.

Ще однією перешкодою для стрімкого зростання стане підвищення ПДВ, вважають економісти. Через нього впаде купівельна спроможність населення і, як наслідок, попит. Цей фактор може нівелювати навіть зростаючі ціни на нафту. Нарешті, росту завадить перевантаженість бюджету соціальними зобов'язаннями, а також витратами на оборону, науку і космос. Через них менше грошей дістанеться безпосередньо економіці.

Ще однією загрозою є валютна криза в Туреччині, що вибухнула на тлі кризи у відносинах з США.

При цьому, зазначають економісти, прогнози можуть покращитися після публікації конкретних нацпроектів і програм російського уряду. Після цього стане ясно, на що і в яких обсягах влади Росії збираються витрачати бюджет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії рекордно підвищили пенсійний вік.

Пізніше Міністерство економічного розвитку РФ запропонувало збільшити тарифи на послуги ЖКГ на 2%.

8 серпня Держдеп США анонсував нові антиросійські санкції у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері, які вступлять в силу 22 серпня. Документ вимагає звести в єдину систему всі вже введені раніше обмежувальні заходи.

14 серпня Росії висунули три вимоги для зняття нового пакету "пекельних санкцій".