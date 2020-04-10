Путін натякнув на нові переговори щодо нафти

Президент Росії Володимир Путін вважає, що необхідно провести додаткові переговори для стабілізації нафтового ринку.

Про це він згадав у ході спілкування з екіпажем МКС по відеозв'язку, розмірковуючи про співпрацю Росії і США з різних актуальних питань, передає ТАСС.

"Вчора тільки з президентом США (Дональдом Трампом) обговорювали ці проблеми (ситуацію на ринку нафти), ще мають бути у нас розмови на цю тему", - пояснив глава держави.

Нафта в Росії

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін, а також король Саудівської Аравії Салман бін Абдель Азіз Аль Сауд вперше в історії провели спільну телефонну розмову, обговоривши підсумки ОПЕК+.

Кремль лише заявив, що в ході зустрічі підтверджений настрій на координацію дій щодо стабілізації ситуації в глобальній торгівлі нафтою і мінімізації негативного впливу волатильності нафтових котирувань на світову економіку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасникам переговорів ОПЕК+ у четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної угоди через позицію Мексики.

Тим часом, у п'ятницю стало відомо, що Мексика пішла назустріч іншим країнам по ОПЕК і вирішила скоротити обсяги видобутку нафти.