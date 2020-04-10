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10 квітня • оновлено в 18:11
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Путін натякнув на нові переговори щодо нафти

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Президент Росії Володимир Путін вважає, що необхідно провести додаткові переговори для стабілізації нафтового ринку.

Про це він згадав у ході спілкування з екіпажем МКС по відеозв'язку, розмірковуючи про співпрацю Росії і США з різних актуальних питань, передає ТАСС.

"Вчора тільки з президентом США (Дональдом Трампом) обговорювали ці проблеми (ситуацію на ринку нафти), ще мають бути у нас розмови на цю тему", - пояснив глава держави.

Нафта в Росії

Нафта в Росії

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін, а також король Саудівської Аравії Салман бін Абдель Азіз Аль Сауд вперше в історії провели спільну телефонну розмову, обговоривши підсумки ОПЕК+.

Кремль лише заявив, що в ході зустрічі підтверджений настрій на координацію дій щодо стабілізації ситуації в глобальній торгівлі нафтою і мінімізації негативного впливу волатильності нафтових котирувань на світову економіку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасникам переговорів ОПЕК+ у четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної угоди через позицію Мексики.

Тим часом, у п'ятницю стало відомо, що Мексика пішла назустріч іншим країнам по ОПЕК і вирішила скоротити обсяги видобутку нафти.

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Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
нафта
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Одни знижують видобуток, а інші в той самий час таємно його нарощують, що завжди робила росія. А хто це може проконтролювати? Та ніхто.
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Бульба Остап
Бульба Остап
6 березня : Членам ОПЕК предлагалось ограничить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а странам, не входящие в картель, – на 500 000 баррелей. 10 кітня:В России заявили, что готовы снизить объем добычи примерно на 2 500 000 в сутки . Які москалі, такі перемоги
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Путин, чтобы заснуть, считает на ночь печенегов и половцев, потому что своих баранов он уже посчитал.
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