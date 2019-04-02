Путін кинув Лукашенку подачку на погашення старих боргів перед Росією

Російська Федерація надасть Білорусі фінансовий державний кредит у сумі до 600 мільйонів доларів.

"Кошти підуть на рефінансування платежів на погашення основного боргу за раніше наданими Росією позиками", – заявив російський міністр фінансів Антон Силуанов, передає "Інтерфакс".

За його словами, зараз ведуться процедури, необхідні для підписання міждержавної угоди.

Крім того, глава Мінфіну РФ зазначив, що Білорусь завершила виконання заходів, необхідних для надання нового кредиту Євразійського фонду стабілізації і розвитку. Йдеться про транш у розмірі 200 мільйонів доларів.

"Це дає Раді Фонду підставу для прийняття позитивного рішення про виділення грошей. Так, білоруська сторона до кінця цього місяця може отримати сьомий транш, призначений для забезпечення збалансованості бюджету", – резюмував Силуанов.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому Білорусь звернулася до Росії за кредитом для рефінансування боргу на суму 600 млн доларів.

Пізніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не проти створення спільної валюти з Росією, але це не має бути ні російський, ні білоруський рубль.

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