Головна Новини
8 січня • оновлено в 16:35
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Путін і Ердоган офіційно запустили новий газопровід в обхід України

5.9т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяли участь у офіційній церемонії початку роботи газопроводу "Турецький потік".

Запуск трубопроводу, який дозволить постачати газ низці країн в обхід України, відбувся в середу, 8 січня, у Стамбулі. Про це свідчить виступ глав двох держав.

"Тепер російський газ йде до Туреччини новим маршрутом. Це унікальна, безпрецедентна за своїми параметрами глибоководна газотранспортна система", – заявив Путін.

Новини
У "газопроводу Путіна" виникли серйозні проблеми у ЄС через США

Також президент Росії заявив, що технології, що використовувалися під час будівництва "Турецького потоку", гарантують екологічну безпеку його експлуатації.

"Під час прокладання "Турецького потоку" застосовувалися передові інноваційні технології, що дозволило забезпечити максимальну економічну ефективність транспортування газу, гарантувати безпеку й екологічну чистоту експлуатації трубопроводу", – зазначив він.

Газопровід "Турецький потік" протяжністю приблизно 930 кілометрів складається з двох ниток загальною потужністю 31,5 млрд кубометрів газу на рік.

Перша нитка призначена для постачань газу турецьким споживачам, друга – країнам Південної та Південно-Східної Європи. Москва оголосила про закінчення будівництва обох ниток газопроводу в середині листопада 2019 року.

Президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяли участь у офіційній церемонії початку роботи газопроводу "Турецький потік"

Президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяли участь у офіційній церемонії початку роботи газопроводу "Турецький потік"

Також Путін і Ердоган провели зустріч у форматі "один на один" у присутності перекладачів та закритому для преси режимі.

У Кремлі зазначали, що сторони розглянуть питання розвитку російсько-турецького співробітництва та міжнародну проблематику, зокрема ситуацію в Сирії та Лівії.

Крім того, президент Туреччини заявляв, що має намір обговорити з Путіним заходи для досягненню перемир'я в Ідлібі і виконання російсько-турецького меморандуму щодо Сирії.

Президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяли участь у офіційній церемонії початку роботи газопроводу "Турецький потік"

Президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяли участь у офіційній церемонії початку роботи газопроводу "Турецький потік"

RT

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Віктор Калиненко
Особи
Реджеп Тайіп Ердоган Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
турецький потік
Поділитися у Facebook
44
Коментарі
39
25
Смішно
39
Цікаво
20
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Обоев Рулон
Обоев Рулон
Я надеюсь, храбрые укроинские патрiоти уже поместили этого турецкого ватника на "Миротворец"?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Речь Эрдогана не печатают обозники: "Открытие нашего потока - мощный удар по морде Украине и её заокеанским хозяевам"
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась
Не только сваи Крымского моста МОЩНО уходять под воду, но многочисленные южные и северны потоки :))))))) Пердаки у селян от зависти загудели :))))))) ССасите, кастрюли :))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги