Путін і Ердоган офіційно запустили новий газопровід в обхід України

Президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяли участь у офіційній церемонії початку роботи газопроводу "Турецький потік".

Запуск трубопроводу, який дозволить постачати газ низці країн в обхід України, відбувся в середу, 8 січня, у Стамбулі. Про це свідчить виступ глав двох держав.

"Тепер російський газ йде до Туреччини новим маршрутом. Це унікальна, безпрецедентна за своїми параметрами глибоководна газотранспортна система", – заявив Путін.

Також президент Росії заявив, що технології, що використовувалися під час будівництва "Турецького потоку", гарантують екологічну безпеку його експлуатації.

"Під час прокладання "Турецького потоку" застосовувалися передові інноваційні технології, що дозволило забезпечити максимальну економічну ефективність транспортування газу, гарантувати безпеку й екологічну чистоту експлуатації трубопроводу", – зазначив він.

Газопровід "Турецький потік" протяжністю приблизно 930 кілометрів складається з двох ниток загальною потужністю 31,5 млрд кубометрів газу на рік.

Перша нитка призначена для постачань газу турецьким споживачам, друга – країнам Південної та Південно-Східної Європи. Москва оголосила про закінчення будівництва обох ниток газопроводу в середині листопада 2019 року.

Президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяли участь у офіційній церемонії початку роботи газопроводу "Турецький потік"

Також Путін і Ердоган провели зустріч у форматі "один на один" у присутності перекладачів та закритому для преси режимі.

У Кремлі зазначали, що сторони розглянуть питання розвитку російсько-турецького співробітництва та міжнародну проблематику, зокрема ситуацію в Сирії та Лівії.

Крім того, президент Туреччини заявляв, що має намір обговорити з Путіним заходи для досягненню перемир'я в Ідлібі і виконання російсько-турецького меморандуму щодо Сирії.

Президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяли участь у офіційній церемонії початку роботи газопроводу "Турецький потік" RT

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Газпром" почав будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік" у травні 2017 року. Трубопровід протяжністю 930 км проходить по дну Чорного моря до узбережжя Туреччини.

Пізніше російський монополіст завершив будівництво газопроводу "Турецький потік" і запустив поставки газу по ньому.

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